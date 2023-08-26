Следственный комитет РФ заявил, что с места крушения самолета Пригожина изъяты бортовые самописцы

С места крушения самолета, в котором, предположительно, находился основатель группировки «Вагнер» Евгений Пригожин, изъяты бортовые самописцы, заявил в пятницу Следственный комитет РФ.

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В сообщении СК говорится, что в ходе первоначальных следственных действий на месте крушения самолета обнаружены тела 10 погибших. «Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы», — заявили в СК.

Ведомство добавило, что изымаются предметы и документы, «имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы». Также будут назначены судебные экспертизы, заявили в СК. «Следствием будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего», — утверждает ведомство.

Российское следствие пока не называло основной версии причин случившегося. Уголовное дело по факту крушения самолета Пригожина завели по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Тем временем 25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не делавший публичных заявлений около трех недель, отверг какую-либо причастность российских властей к крушению самолета Пригожина в Тверской области. «Сейчас вокруг этой катастрофы, вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с определенного угла. Все это ложь абсолютная», — заявил Песков, которого попросили прокомментировать публичные рассуждения о причастности Кремля к крушению самолета в Тверской области (цитата по агентству «Интерфакс»).

Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц США писала, что самолет Евгения Пригожина потерпел крушение в результате покушения на жизнь основатель группировки «Вагнер», но при этом не был сбит ракетой «земля-воздух». Хотя два источника агентства Reuters среди американских чиновников сказали, что бизнес-джет Пригожина, вероятно, был сбит именно из системы ПВО.

24 августа в Пентагоне сообщили, что не располагают информацией, которая свидетельствовала бы в пользу версии о том, что самолет сбила зенитная ракета.

По словам неназванных американских и западных чиновников, ссылающихся на предварительные данные разведки, основной версией крушения авиалайнера Пригожина стал взрыв, написала New York Times. По их словам, причиной взрыва могла стать бомба или другое устройство, заложенное на борту, но рассматриваются и другие версии, например, фальсифицированное топливо.

Официальные лица США с уверенностью утверждают, что приказ об убийстве Пригожина отдал президент РФ Владимир Путин — после краткого мятежа с походом нескольких тысяч боевиков группировки «Вагнер» на Москву, случившегося 23—24 июня, писала New York Times. В ходе похода на Москву, фактически не встретившего сопротивления, боевики «Вагнера» сбили несколько вертолетов и один самолет минобороны РФ. Экипажи нескольких бортов погибли. Владимир Путин публично назвал мятеж Пригожина предательством.

Уже после мятежа, остановившегося после переговоров с участием Александра Лукашенко, занимающего кресле президента Беларуси, стало известно, что Пригожин по-прежнему передвигается по России. Сообщалось, что в конце июня он и его подчиненные встречались с Владимиром Путиным в Кремле.

Владимир Путин рассказал кремлевскому корреспонденту газета «Коммерсант» Андрею Колесникову, что на той встрече предложил командирам «Вагнера» «трудоустройство», при котором они бы остались под началом своего командира — человека, в подчинении которого они служили последние 16 месяцев. Тогда, по словам Путина, Пригожин ответил, что его боевики «Вагнера» отвергают предложение Путина.

Частный самолет Embraer, которым пользовался Евгений Пригожин, разбился в Тверской области 23 августа. В списке пассажиров значились в частности сам Пригожин и один из командиров «Вагнера» Дмитрий Уткин. Сообщалось, что в общей сложности на борту находились 10 человек, в том числе трое членов экипажа. Тела пока не опознаны, формальных подтверждений гибели Пригожина нет.

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