Двойники, или Отсутствие воображения

Слова с Гасаном Гусейновым

Колумнист RFI Гасан Гусейнов размышляет о мотиве двойничества, бурлящем в информационном пространстве после объявления о смерти Пригожина и Уткина-Вагнера. Двойники осаждают со всех сторон и появляются в самых неожиданных местах, сея вокруг себя новое зло, ни на миг не приближая торжество добра.

Реклама Читать далее

После сообщения об уничтожении самолета, на котором, возможно, летели в том или ином виде Пригожин и Уткин по прозвищу Вагнер, на меня выпала собственная июльская фейсбучная шутка, оказавшаяся провидческой:

Двойники, или Встреча в Кремле (секретный документ прослушки) — Владим Владимыч, ну как же так? — Да какой Владим Владимыч, Женя, глаза протри: это ж я, Спиридон Скипидарыч, двойник 2-Ц-5! — Стареем, Спиридон Скипидарыч, да и я ведь не Женя, а Зуав Павлиныч, двойник Дамаск-3. Помните, вы меня еще проверяли леткой-енкой по Владимиру свет Сорокину? — Как не помнить! А где же Евгений Викторович? — Кто бы знал, Спиридон Скипидарыч, кто бы знал… А что остальные? — Правительство в полном составе на двойников перешло. Даже для Голиковой нашли: она помоложе просила, так двойницу себе Христенко и забрал — как настоящую. И не отдает никому, в Испанию к себе забрал, вот Татьяна Алексеевна одна только на заседания правительства и ходит. Для приличия и двойник Христенко при ней теперь. Привыкла, говорят. — Во грехе живем, Спиридон Скипидарыч. — Во грехе, Зуав Павлиныч. — Как теперь оригиналы-то собрать? — Теперь только после войны. — А кто ее ведет, кстати? — Да вот я как раз для обсуждения этого вопроса Евгения Викторовича вызывал. — Так вы мне скажите, Спиридон Скипидарыч. — Нельзя, Зуав Павлиныч, помните правило двойников? — Закон Чубайса? — Да. Один из собеседников должен быть оригиналом, а поскольку мы оба — двойники, на нас распространяется военная тайна. Нельзя. — Ну, тогда до встречи, Спиридон Скипидарыч! Слава Украине! — Героям слава, Зуав Павлиныч!

Сейчас, после того как уничтожили самолет с людьми, у большинства из которых никаких двойников не было, в раздробленном российском информационном пространстве началось бурление: «А не спрятался ли на самом деле Евгений Викторович где-то в укромном месте, подложив вместо себя какого-то Зуава Павлиныча? Да и сам Путин — не двойник ли того, другого, настоящего Путина? А двойник-то силиконовый нос себе поправляет, то на левой руке часики ищет, хотя все помнят, что настоящий Путин носит часы на правой руке? А если и Путин, и Пригожин — только двойники, то, может быть, настоящие на какой-то другой сцене, по крылатому выражению Евгения Викторовича, булками вертят перед соратниками?»

Миф двойничества усиливается еще и массовым слабоумием, которое поражает воображение. Не в том смысле, что массовое слабоумие поражает воображение публики, а в том, что первым следствием и выразительным симптомом слабоумия является как раз отсутствие воображения.

Достаточно сравнить мышление людей, читающих книги, журналы, газеты, с мышлением людей, которые смотрят телевизор или ролики в ютубе. Эти последние, привыкнув к потреблению готовых движущихся картинок, не в состоянии додумать до конца ни одной мысли, а главное — не в состоянии породить живой, настоящий и понятный им самим и другим образ реальности. Поэтому в любой сложной ситуации телезрители думают, что все не так, как на самом деле, что кто-то их загипнотизировал и злонамеренно зазомбировал, что все они теперь невинные жертвы каких-то страшных злодеев. И вот вам — их даже показывают по телевизору. Вот, вот и вот. Вот же они, гады.

Конечно, и читатели книг вовсе не обязательно наделены даром воображения, но они его вынуждены развивать, потому что иначе ни одну книгу невозможно понять. Ведь читатель должен самостоятельно эту книгу, особенно хорошую, строить в своем воображении от начала до конца. Читатель вынужден воображать героев книги, следовать за их воображаемыми характерами, да еще сравнивать жизнь этих героев с собственной жизнью. Другими словами, делать все то, что напрочь отбито в голове и в сердце телезрителя, который получает из уст телекормильцев разжеванную и смоченную их слюной субстанцию.

Хорошо себе представляю, как Владимир Соловьев или Маргарита Симоньян обращаются к российским телезрителям с речью: «Братья и сестры, как мы только что узнали, нас с вами обманули. Мы, доверчивые пташки, и вообразить себе не могли, какая на самом деле в нашей прекрасной России будущего, за широкой спиной самого безвинно осужденного Алексея Анатольевича Навального, происходила коварная борьба добра со злом. Мы-то с вами всегда были на стороне добра! Но откуда же мы могли знать, что это было не настоящее добро, а только его маска, коварно натянутая на беспримесное зло! И вот теперь все мы, как один человек, с легким сердцем можем отринуть зло, рядившееся в тогу (тут обязательно должно быть что-то возвышенное, древнеримское!) добра, и, подняв забрало и забрав подъемные, ринуться на поприще отстаивания теперь уже воистину настоящих ценностей! Ценностей, которые можно потрогать руками, а не только показать всем вам, дорогие товарищи, по телевизору!»

Мгновенное превращение телевизионного общества из людоедов в вегетарианцев очень понравилось бы ширнармассам. Ведь базовое свойство телезрителя — это уверенность в том, что он живет в лучшем из миров, что только его ценности — настоящие, что весь остальной мир погряз во зле и завидует ему, российскому телезрителю, самой черной завистью.

А что мы параллельно к просмотру телепередач еще восемнадцать месяцев уничтожаем Украину, убиваем и изгоняем с украинской земли население, это и вообразить себе невозможно.

К тому же только что нам доказали и показали, что главные приказы отдавали двойники. И правили нами двойники.

Многие вменяемые люди бежали из мира российских телезрителей в чужую реальность, отдышались в ней и попытались начать новую жизнь, потихоньку освобождаясь от сказок о «прекрасной России будущего».

Но они не догадывались, что тип мышления, от которого они вроде бы убежали, сохранился в лучшем виде и у тех, кто взял на вооружение чужое слабоумие. Я, например, знаю одну даму, которая пустилась во все тяжкие, чтобы доказать, что все эти убежавшие из Эрэфии люди на самом-то деле вовсе не они сами, а тайные двойники самих себя — путинских прихвостней. Они говорят, что якобы не виноваты во вторжении РФ в Украину, но на самом деле пытаются злонамеренно внушить чистым и светлым иностранцам мысль, что бывают какие-то хорошие русские. Чтобы предотвратить эту опасную пропаганду со стороны бежавших из РФ людей, дама по всей Европе разыскивает худо-бедно пристроившихся к университетам и школам бывших коллег, строчит на них доносы сама или подстрекает на такое доносительство свою многочисленную соцсетевую клаку и с упоением извещает мир об успехе через свои соцсети: «Наконец-то уволен разоблаченный путинец Десницкий! Наконец-то потеряла работу в школе тайная сторонница „русского мира“ в странах Балтии Штейн».

Все это делается под видом разоблачения тех, кто не выказывает, с точки зрения этой моральной авторитетки, правильной эмпатии к украинцам: «Люди добрые, да ведь эти россияне спасали только собственную шкуру, они не дают денег украинским вооруженным силам! Они не бьют себя в грудь каждый день со словами покаяния! Они только пытаются заработать на хлеб насущный для себя и своих семей, эти нелюди! Гоните их отсюда, наша Европа — не для них!»

Сама дама — правнучка русского философа (кажется, Бердяева) и русского поэта (кажется, Есенина, но могу ошибиться), и в каждом втором своем выступлении она ссылается на несчастных предков, которые в силу известных обстоятельств уже не могут запретить ей опираться на прочный покойницкий моральный авторитет — за очевидной нехваткой собственного. И тогда дама решила вообразить себя двойницей Алексея Навального. Она даже открытое письмо написала узнику: неважно, мол, что ты сидишь в российском ШИЗО, а я рассекаю по Буэнос-Айресу, оба мы живы, а я еще и организую потоки эмпатии к тебе же, дурашке. Так что смотри там, не балуй, не то и тебя выведу на чистую воду как на самом деле кровавого мечтателя о колониальной России будущего, если не пустишь меня погреться в лучах твоей героической славы!

Так двойница Шестова (или Бердяева, кто ж их теперь разберет, серебряновечных наших), Есенина и одновременно Навального умножает зло, спекулируя на чужом горе. Недостаток воображения не позволяет ей увидеть себя со стороны и оценить масштабы разрушительной работы далеко в стороне от театра военных действий. Безнаказанно на ровном месте поставить человеку подножку, воображая, что сражаешься с настоящим врагом. Далеко в будущее впрыскивается взаимная ненависть.

А ведь еще древние предупреждали нас об опасности двойничества. Сам Зевс однажды отличился: прослышав о том, что лапиф Иксион влюбился в его же божественную супругу Геру, Зевс решил создать двойницу Геры и буквально подложил эту живую куклу в кровать к Иксиону. Сойдясь с куклой, счастливый любовник возопил на весь свет, что испытал небесное блаженство в объятьях богини. И ведь вот что удивительно: кукла Геры, двойница, созданная божественным мастером, родила от Иксиона кентавров (трудно сомневаться в реальности этих существ, не так ли?). Зевс, конечно, Иксиона покарал страшной карой. Но вот отменить последствия своей провокации (или своего розыгрыша — как кому нравится) даже Зевс не смог, и кентавры скачут по свету до сих пор. Такие невообразимые, такие непредставимые, что их и по телевизору не показывают. В напрасном расчете на воображение телезрителей.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться