ФСБ обвинила жителя Владивостока в сборе данных о мобилизации для посольства США. Спецслужба вызвала на допрос двух сотрудников американского диппредставительства

Репрессии в России

ФСБ обвинила бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова в сборе информации о ходе войны в Украине, мобилизации и протестном потенциале в РФ для американского посольства. В рамках расследования ФСБ собирается допросить двух сотрудников посольства США в Москве. Шонов, по данным СМИ, был задержан еще в марте этого года в Приморском крае и доставлен в московское СИЗО «Лефортово». В Госдепартаменте США называли обвинения в адрес Шонова беспочвенными и сообщали, что он собирал новостные сводки из открытых источников.

Роберт Шонов в Лефортовском суде 18 мая в день заседания о продлении срока содержания под стражей

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ФСБ впервые рассказала о деле в отношении россиянина Роберта Шонова, об аресте которого СМИ сообщили в мае этого года.

Бывшему сотруднику генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову ФСБ вменила новую уголовную статью 275.1 «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — восемь лет лишения свободы.

По версии ФСБ, Роберт Шонов с сентября 2022 года и до момента задержания «по заданию сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бернстайна Дэвида» собирал информацию о ходе войны в Украине, мобилизационных процессах в российских регионах и о протестном потенциале в России в преддверие президентских выборов 2024 года. За свою работу Шонов получал «материальное вознаграждение», утверждает ФСБ.

ФСБ заявила, что планирует допросить двух вышеуказанных американских дипломатов, «в связи с чем в адрес посольства США в Москве направлены соответствующие повестки». По данным сайта МИД России Силлин и Бернстайн работают в посольстве США секретарями.

Государственным информагентствам ФСБ разослала видео задержания Шонова во Владивостоке, где видно, как силовики, переодетые в сотрудников коммунальных служб, караулят Шонова со стремянкой у подъезда, затем хватают его, сажают в микроавтобус и надевают на мужчину наручники.

Об аресте 62-летнего Роберта Шонова СМИ сообщили 15 мая этого года. Когда именно его арестовали — неизвестно. Сообщалось, что задержали Шонова еще в марте в Приморском крае, после чего доставили в московское СИЗО «Лефортово». 18 мая Шонову продлили арест до августа. Причем журналистов тогда не пустили даже на оглашение судебного решения.

В мае госдепартамент США решительно осудил арест Роберта Шонова, назвав обвинения в его адрес необоснованными. Американское внешнеполитическое ведомство сообщило, что после принятия в апреле 2021 года правительством РФ распоряжения об обязательном увольнении всего местного персонала, работавшего в диппредставительстве США, Роберт Шонов работал в компании, с которой был заключен договор на предоставление услуг посольству США. Эта работа велась в соответствии с российскими законами, подчеркнули в госдепартаменте.

«Единственной ролью г-на Шонова на момент его ареста было составление сводок материалов прессы из общедоступных источников российских СМИ. Тот факт, что он подвергается преследованию в соответствии с законом о „конфиденциальном сотрудничестве“, подчеркивает вопиющее использование Российской Федерацией все более репрессивных законов против своих собственных граждан», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

После начала полномасштабного вторжения в Украину российские власти приняли десятки новых репрессивных законов, в том числе статью 275.1 о «конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, международной или иностранной организацией». Формулировка статьи размыта. Эта мера, по сути, вводит запрет на любое общение с иностранцами. Как выяснила Русская служба RFI, к маю этого года по новой статье возбудили уже не менее двенадцати уголовных дел.

→В России набирают обороты репрессии по новой статье о «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранцами

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