Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, заявила его пресс-служба

В телеграм-канале «Пресс-служба Пригожина», который ранее публиковал аудиообращения основателя «ЧВК Вагнер», появилось сообщение о похоронах Евгения Пригожина. По данным канала, погибший в результате крушения самолета в Тверской области «повар Путина» был похоронен во вторник, 29 августа, на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Сам Владимир Путин на похороны на поехал.

Реклама Читать далее

Основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина».

Изданию MSK1 на Пороховском кладбище рассказали, что погребение состоялось около 16 часов по местному времени. О похоронах не сообщалось заранее, так как «так пожелали родственники».

Как пишет «Агентство», которму рассказал о церемонии один из сотрудников кладбища, похороны посетили от 20 до 30 человек, людей в военной форме там не было: «Было от 20 до 30 человек. Только близкие и родственники, их я знаю. Минут 40 шла церемония. Все были в штатском, военных я не видел. Я работаю в отрасли уже больше 30 лет, для меня ничего необычного, просто вип-похороны. Они не первые и, скорее всего, не последние».

Воинских почестей, которые полагаются Герою России, Евгению Пригожину не оказали, сообщает издание. По закону обладателей этого звания хоронят с эскортом военных, почетным караулом и военным оркестром, гроб же накрывается государственным флагом.

По данным российского государственного информагентства «РИА Новости», на церемонии присутствовали только родственники и ближайшие друзья покойного.

Тем не менее заслуживающих доверия подтверждений того, что Евгений Пригожин был похоронен именно там и что основатель «ЧВК Вагнер», действительно, находился на борту разбившегося бизнес-джета, до сих пор нет.

Как сообщало издание «Ротонда», катафалк — предположительно с телом Евгения Пригожина — весь день ездил по Санкт-Петербургу, заезжая на разные кладбища. Ранее журналисты ожидали, что главу наемников похоронят на Серафимовском кладбище. Накануне вечером там установили рамки металлоискателей, а сегодня — мыли асфальт. Там также появилась полиция и похоронные шатры. Именно на этом кладбище похоронены родители президента России Владимира Путина и моряки подводной лодки «Курск».

Траурные мероприятия состоялись и на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Там похоронили топ-менеджера структур Пригожина Валерия Чекалова, который был на борту бизнес-джета вместе с другими руководителями «ЧВК Вагнер».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться