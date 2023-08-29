11 лет колонии: в Москве заочно осудили основателя CIT Руслана Левиева и журналиста Майкла Наки по статье УК о военной цензуре

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил основателя проекта Conflict Intelligence Team, военного аналитика Руслана Левиева и журналиста Майкла Наки к 11 годам колонии общего режима по статье 207.3 УК РФ, ставшей инструментом репрессий за антивоенную позицию. Прокуратура требовала для покинувших страну Левиева и Наки 13 лет заключения. Поводом для заочных репрессий стали их Youtube-стримы, вышедшие еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину и посвященные российским ударам по украинским гражданским объектам. Приговор вынесла судья Елена Ленская, причастная к преследованию Владимира Кара-Мурзы и заочно осудившая на 8 лет колонии медиаменеджера Илью Красильщика по той же статье 207.3. Против Ленской ввели санкции ЕС, США, Канада и Великобритания.

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Приговор Наки и Левиеву вынесли по части 2 статьи 207.3 УК, которая позволяет наказывать за распространение «заведомо ложных» сведений об армии РФ («ложными» называются любые сведения, кроме официальных заявлений минобороны и властей РФ). Наказание по второй части статьи — от 5 до 10 лет заключения (по первой части — до 5 лет).

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на своем Youtube-канале Майкл Наки выпускает ежедневную сводку событий войны с Русланом Левиевым. Журналист и расследователь много внимания уделяют военным преступлениям, совершаемым в ходе боевых действий. У канала — более 1,4 млн подписчиков. Сводки набирают сотни тысяч просмотров.

В деле против журналиста Наки и расследователя Левиева (по паспорту — Карпук) — по два эпизода обвинения.

Первый эпизод — эфир на YouTube-канале Наки «Война. Итоги девятого дня», в котором журналист обсуждал с Левиевым обстрел Запорожской АЭС, гибель мирных жителей в Украине, а также введение в РФ той самой статьи 207.3 УК, по которой их теперь осудили. Об уголовном деле по этому эпизоду стало известно еще в мае 2022 года. Наки и Левиеву вменили пункты «б», «в», «д» второй части статьи, то есть действия в составе «группы лиц», «с искусственным созданием доказательств обвинения», а также «по мотивам политической ненависти или вражды».

Второй эпизод — участие в марте 2022 года в программе «Популярная политика», которую выпускают на Youtube соратники Алексея Навального. Левиеву вменили прямой эфир от 9 марта с рассказом о российском авиаударе по больнице в Мариуполе, Наки — от 16 марта («Спецэфир | Готовится штурм Киева | Драмтеатр Мариуполя»). По этим (вторым) эпизодам обвинения следователи выбрали пункт «д» второй части статьи (действия «по мотивам политической ненависти или вражды»).

В итоге на суде прокуратура сперва запросила для Левиева и Наки сроки 9 и 8,5 лет, за затем — при частичном сложении наказаний — обоим потребовали по 13 лет колонии.

10 августа Генпрокуратура РФ объявила команду Руслана Левиева Conflict Intelligence Team (CIT), которая занимается расследованием военных преступлений в Украине, Сирии, Ливии и Центральноафриканской республике, «нежелательной» в России. Команда работающих с открытыми данными OSINT-аналитиков была основана Левиевым в 2014 году. Проект занимается расследованием обстоятельств вооруженных конфликтов, в которых участвуют российские военные и наемники. Через несколько дней после начала полномасштабной войны РФ против Украины, 5 марта 2022 года, Левиев заявил, что команда CIT закрыла офис в Москве и его сотрудники в полном составе покинули страну, чтобы иметь возможность продолжать работу и «фиксировать каждый ход войны, так как в будущем это обязательно пригодится для суда».

Уголовное дело Наки и Левиева рассматривали с 29 мая этого года, прошло четыре заседания под председательством судьи Евгении Николаевой. На 16 августа в суде были назначены прения сторон, но неожиданно и без объяснений дело передали судье Елене Ленской и отправили на новое рассмотрение (об этом сообщал адвокат Владимир Воронин).

Как отмечает в своем сообщении о приговоре телеграм-канал «Осторожно, новости», «судебное следствие по делу заняло меньше часа, и всего за день обвинение перешло к запросу сроков».

Судья Басманного районного суда Москвы Елена Ленская (среди прочего) была причастна к преследованию оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы: в апреле 2022 года она отправила его в СИЗО (избрала меру пресечения) после его задержания. 29 июня Ленская ранее заочно приговорила к 8 годам колонии медиаменеджера Илью Красильщика по статье о военной цензуре 207.3. Елена Ленская находится под санкциями ЕС, США, Канады и Великобритании.

Издание «Медиазона» отмечает, что при повторном рассмотрении дела в суде зачитали показания свидетеля обвинения по фамилии Сачков, представившегося уроженцем Донецка и «пользователем интернета». Сам он на заседании отсутствовал, так как воюет против Украины. Сачков утверждал, что увидел ролик Левиева и Наки и сперва якобы «был возмущен» действиями российской армии, но потом посмотрел брифинги минобороны РФ и решил, что журналисты говорили неправду.

Статью 207.3 спешно ввели в российский УК в начале марта 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Она стала инструментом военной цензуры и преследования за высказывания о войне, которые не соответствуют официальным заявлениям властей. По данным правозащитников, в России по этой статье было возбуждено более 180 уголовных дел. Наказание по первой части статьи — до 5 лет заключения, по второй — от 5 до 10 лет, по третьей — от 10 до 15 лет лишения свободы.

За антивоенные высказывания жестокие реальные сроки по статье 207.3 (пункт «д» части 2) получили оппозиционные политики Алексей Горинов и Илья Яшин, а также студент-математик, автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов. Горинова приговорили к почти 7 годам колонии. Яшина и Иванова — к сроку 8,5 лет.

На 7 лет тюрьмы в Кемеровской области осужден по статье, ставшей инструментом военной цензуры, местный активист Булат Шумеков. К 7 годам колонии за антивоенные посты во «Вконтакте» в Тольятти приговорили бывшего сопредседателя местного отделения оппозиционной партии «ПАРНАС» Андрея Балина (требование прокурора — 9 лет заключения). На 6 лет заключения осуждена журналистка из Барнаула Мария Пономаренко (прокуратура требовала для нее 9 лет колонии). К 7-летнему сроку колонии приговорен 63-летний Михаил Симонов за два поста в соцсети «ВКонтакте».

С января 2023 года по статье 207.3 в России начали выносить заочные приговоры тем, кто занял антивоенную позицию и покинул страну. К срокам от 8 до 9 лет колонии приговорили бывшего майора полиции Олега Кашинцева, публициста Александра Невзорова, основательницу журнала «Собака.ru» Веронику Белоцерковскую, писателя Дмитрий Глуховского, медиаменеджера Илью Красильщика.

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