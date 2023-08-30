Как российского математика Азата Мифтахова даже в тюрьме преследуют за его взгляды

КОММЕНТАРИЙ

В ближайшую субботу, 2 сентября, в Париже у посольства РФ пройдет акция в поддержку российского политзаключенного, аспиранта МГУ, математика Азата Мифтахова. В сентябре у Мифтахова заканчивается срок, который он отбывает в колонии по обвинению в нападении на офис «Единой России». Теперь против математика возбуждено новое уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании или пропаганде терроризма. Во вторник следователи пытались официально допросить обвиняемого, но он отказался от дачи показаний, поскольку при допросе присутствовал не его защитник, а адвокат по назначению. О том, за что власти преследуют Азата Мифтахова, Русская служба RFI поговорила с бывшим доцентом механико-математического факультета МГУ, общественным деятелем Михаилом Лобановым.

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RFI: О чем свидетельствует новое уголовное дело против Азата Мифтахова, за что его преследуют?

Михаил Лобанов: Вся история преследования Азата Мифтахова говорит о том, что речь не идет о том, что он что-то конкретное сделал, власть и силовиков не устраивают его анархистские взгляды. Нужно вспомнить, что публичная история Мифтахова началась в феврале 2019 года, когда он был фактически похищен, потом спустя примерно двое суток обнаружен в Балашихе. Азата пытались поместить в СИЗО по делу, к которому он не причастен. Сбственно, судья, рассматривавшая то дело, не увидела никаких доказательств вины Мифтахова. И тогда достали другое дело о якобы поджоге офиса «Единой России», по которому Азата почти два года продержали в СИЗО, а затем дали шесть лет тюрьмы. В этой истории не было пострадавших, а весь ущерб заключался в разбитом стекле и следах от дымовой шашки.

И вот сейчас перед тем, как в сентябре Мифтахов должен был выйти и возникло абсолютно надуманное дело. Якобы Азат, просматривая вместе с другими заключенными телевизионную программу, говорил какие-то фразы, которые теперь ему инкриминируют, как оправдание терроризма. Я слышал похожие истории, связанные с другими анархистами. Возможно, это какие-то счеты именно ФСБ к людям, которые принципиально критикуют государственную систему. Их взгляды, которые сейчас в России не распространены в широких слоях населения, но имеют за собой очень выработанную теоретическую базу, заложенную российскими политиками Кропоткиным, Бакуниным…

В кризисной ситуации, в которой путинская система перманентно пребывает уже много лет, и которая сейчас находится на грани коллапса, эти взгляды, вероятно имеют потенциал для того, чтобы стать массовыми и начать в какой-то момент влиять на ситуацию.

Такой же опасностью для власти обладают и идейные течения, связанные с марксизмом, (в свете этого примечательно и еще одно резонансное дело — недавний арест левого интеллектуала Бориса Кагарлицкого, которого так же как и Азата пытаются обвинить в оправдении терроризма).

Возможно, преследование Азат Мифтахова связано с тем, что из Татарстана и является представителем национального меньшинства. А мы знаем, что среди руководителей российских спецслужб довольно распространены различные консервативные, ксенофобские и даже расистские взгляды.

Азат Мифтахов — математик, создатель Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов, который летом 2022 года был приговорен к 8,5 годам колонии — программист, он студент факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. И мехмат, и ВМК факультеты, не связанные с идеологией. Вы до недавнего времени были преподавателем одного из них. Как относятся студенты и преподаватели этих технических факультетов к делам Мифтахова и Иванова?

В массе своей коллектив, по моим оценкам, относится негативно к этим делам и с сочувствием к Дмитрию и Азату. Но нужно понимать, что Мифтахова осудили еще до начала войны, а приговор Дмитрию Иванову случился уже тогда, когда всякая общественная активность внутри университета стала опасной и началось закручивание гаек.

Студенческая среда, насколько я знаю из личного опыта и из всех доступных данных, довольно критически настроена к российской власти, а почти по большинству вопросов, оппозиционно.

И не стоит удивляться, что это общее настроение, доминирующее среди студентов, выпускников школ, независимо от того, на каких предметах они специализируются. Поэтому ничего удивительного я здесь не вижу. Но со стороны коллег даже старших по возрасту, которые могут по каким то вопросам находиться на политически позициях довольно далеких от того же Азата Мифтахова или Дмитрия Иванова, есть сочувствие. Они тоже надеются, что все побыстрее закончится, и Мифтахов и Иванов вернутся к нормальной жизни — Азат к математике, а Дмитрий к программированию.

После начала войны в Украине наблюдается отток молодых ученых. Учитывая, что российские математики и программисты всегда ценились на Западе, могут ли стать дела Мифтахова и Иванова толчком к новой утечке мозгов?

Она идет. В 2022 м году было две больших волны. Первая, в начале весной после начала полномасштабного вторжения, а вторая после объявления мобилизации. В ведущих университетах заметный процент сотрудников среднего возраста и молодежи уехал, это уже факт. Студенты стараются чаще получить диплом, и искать места для продолжения обучения за рубежом.

Я думаю, тот, кто чувствует какую -то опасность, уезжает, бросая учебу, люди выбирают отъезд, даже если он несет риски. Это лучше, чем попасть, попасть в тюрьму или быть отправленным на фронт.

Среди диссидентов советского времени было много представителей научного сообщества. И они чувствовали поддержку коллег из-за рубежа. Можно ли говорить о сегодняшних политзаключенных Азате Мифтахове и Дмитрии Иванове, что математики или программисты в каком-то виде выражают им свою поддержку?

На протяжении всего того времени, что Азат Мифтахов находится в заключении, мы видим активную поддержку коллег-математиков из самых разных стран мира. Были призывы бойкотировать Международный математический конгресс, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, но в итоге из-за войны не состоялся. Начиная с его ареста, эта поддержка с той или иной степенью активности проявляется. Когда стало известно, что против Мифтахова собираются возбудить новое уголовное дело, это вызвало новую волну солидарности. Под письмом в защиту Азата Мифтахова, насколько я знаю, очень много значимых подписей и математиков, и политиков, и общественных деятелей. Среди тех, кто выступает в поддержку Азата, очень много людей из Франции. 2 сентября, в ряде городов мира готовятся митинги за освобождение Азата Мифтахова. И ожидается, что крупнейший из них, пройдет во Франции, недалеко от российского посольства. То есть люди переживают за судьбу молодого талантливого математика.

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