Отмена гастролей московского «Ленкома» в Израиле и ответное письмо театра

Московский театр «Ленком», многие актеры которого открыто поддержали российское вторжение в Украину, опубликовал открытое письмо в ответ на отмену гастролей труппы в Тель-Авиве. Те, кто выступил против гастролей артистов «Ленкома», в письме названы «израильскими Иванами, не помнящими родства».

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Театр «Ленком» должен был приехать с гастролями в Израиль в конце октября, чтобы на сцене театра «Габима» сыграть спектакль «Поминальная молитва». Пьеса Григория Горина была написана по мотивам повести Шолом-Алейхема «Тевье-молочник». После того как об этом стало известно, появилась петиция против приезда российского театра в Израиль, к моменту отмены спектакля набравшая около 8000 подписей.

Авторы петиции указали, что в Израиль собираются приехать актеры, которые «поощряют фашизм, российское правительство и войну в Украине». В частности, они упомянули играющего одну из главных ролей в спектакле «Поминальная молитва» актера Андрея Леонова, подарившего свой грузовой автомобиль армии РФ, а также актеров Виктора Ракова и Олесю Железняк, выступающих в поддержку российской агрессии в Украине. «Они планируют приехать в конце октября со спектаклем "Молитва" по книгам Шолом-Алейхема, который, наверное, переворачивается в гробу от одной мысли об этом, и Григория Горина, известного своей добротой и состраданием к человечеству», — отмечается в петиции.

Организатор гастролей, израильский продюсер Гади Орон заявил, что ни он сам, ни руководство театра «Габима» не ожидало такого общественного негодования, и он не хочет «подливать масла в огонь». В интервью газете Haarez Орон сказал, что «рассматривал только культурную сторону спектакля и с культурной точки зрения думал, что это будет правильно, поэтому и согласился взять на себя организацию гастролей». В театре «Габима» сообщили, что лишь сдали в аренду свой зал на два дня Орону, но «не участвовали в планировании гастролей и не вникали в детали».

Ответное письмо от имени коллектива московского театра «Ленком», опубликованное в «Российской газете», выдержано в традициях советского времени. В нем авторы в оскорбительной форме обвиняют в произошедшем русскоязычных израильтян, называя их «распоясавшейся шпаной», «клоунами», «корчащимися в бессильной злобе израильскими Иванами, не помнящими родства», «защитниками Украины, сыто сидящими на государственных шеях различных стран», и «шариковыми, громко тявкающими и оскорбляющими простых соотечественников».

В письме, под которым нет конкретных фамилий, говорится, что театр «Ленком» рассчитывает получить оценку официальных властей Израиля такому «разнузданному и разрушительному поведению». «К сожалению, никакой внятной позиции от государственного театра и от властей Израиля, как и гарантий безопасности, мы не получили».

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