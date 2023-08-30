Россия отказывается проводить международное расследование крушения самолета Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил прессе 30 августа, что расследованием крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет занимается только российский следственный комитет.

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«Рассматриваются разные версии случившегося, среди них преднамеренное злодеяние»,- сказал 30 августа журналистам Дмитрий Песков. Слова пресс-секретаря о причине отказа от принципа международного расследования приводит РИА Новости: «Сейчас иные обстоятельства, поэтому в данном случае совсем другая ситуация именно с этой авиакатастрофой». Агентство уточнило, что до этого о расследовании исключительно силами следственного комитета России говорил президент Путин.

Международное расследование авиакатастрофы, в которой погиб Пригожин, невозможно в связи с версией об умышленном злодеянии - Песков — Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) August 30, 2023

Российская сторона, как напоминает Коммерсантъ, опирается на статью 13 правил Международной организации гражданской авиации, по которой международные нормы не должны распространяться на ЧП, произошедшие на внутренних авиарейсах.

В комментарии RFI эксперт французского Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) отметил, что «трудно говорить о необходимости соблюдать международные нормы в отношении страны, находящейся в состоянии войны». Однако в соответствии с правилами Международной организации гражданской авиации (ICAO), «бразильское BEA имеет право на участие в расследовании причин авиакатастрофы 23 августа, так как бизнес-джет Embraer — аппарат бразильского производства».

Ранее агентство Reuters сообщило, что Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA), в соответствии с международными нормами, направил России запрос о присоединении к расследованию крушения в России бизнес-джета бразильской компании Embraer «в интересах повышения авиационной безопасности». Россия же уведомила Бразилию, что «на данный момент» не намерена расследовать крушение бразильского Embraer в соответствии с международными правилами — сообщила Reuters со ссылкой на бразильский Центр по исследованию и предотвращению авиапроисшествий (CENIPA).

На своем сайте Межгосударственный авиационный комитет (МАК) информирует, что «не проводит расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном «Embraer Legacy» 23 августа 2023 г. в Тверской области, и не комментирует обстоятельства произошедшего».

Лайнер Embraer Евгения Пригожина разбился в Тверской области 23 августа. В числе пассажиров числились основатель ЧВК «Вагнер», его соратник Дмитрий Уткин и еще 8 человек. 29 августа на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге прошли похороны Евгения Пригожина.

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