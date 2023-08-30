В Санкт-Петербурге активистку Ольгу Смирнову приговорили к 6 годам колонии за антивоенные посты в соцсетях

Кировский суд Санкт-Петербурга 30 августа приговорил архитектора, художницу и активистку Ольгу Смирнову к шести годам колонии по статье 207.3 УК, которая стала в РФ инструментом военной цензуры и репрессий за высказывания о войне против Украины, которые не соответствуют официальным заявлениям властей. Смирновой также на три года запретил администрировать интернет-ресурсы.

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Решение отправить Ольгу Смирнову в колонию на 6 лет вынесла судья Кировского районного суда Петербурга Наталья Петрова, сообщил корреспондент издания «Бумага», напоминая, что Ольга Смирнова — гражданская активистка, одна из создательниц бессрочной акции в поддержку крымских татар «Стратегия-18» и участница петербургского движения «Мирное сопротивление». До 2014 года Смирнова работала архитектором, после оккупации Крыма посвятила себя гражданскому активизму.

В сообщении о приговоре Ольге Смирновой, которое опубликовал правозащитный проект «Сетевые свободы», отмечается, что ей вменили пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК, которая позволяет властям наказывать за распространение «заведомо ложных» сведений об армии РФ («ложными» называются любые сведения, кроме официальных заявлений минобороны и властей РФ). Вторая часть статьи предусматривает заключение от 5 до 10 лет (при минимальном сроке по первой части до 5 лет). Пункт «д» предусматривает как «отягчающее обстоятельство» действия «по мотивам политической/идеологической ненависти или вражды».

Прокуратура требовала для Ольги Смирновой 7 лет колонии. Активистка находится в заключении с 7 мая 2022 года.

«Преступлением» следствие и прокуратура назвали размещенные Смирновой в соцсети «ВКонтакте» в марте 2022 семь постов с упоминанием:

превращения украинских городов в руины российскими силами.

жертв обстрелов в Запорожье, Харькове, Киеве, Изюме.

пожара на Запорожской АЭС.

обстрела мемориала жертвам Холокоста «Бабий Яр» в Киеве.

гибели жителей Мариуполя при штурме города.

►►►Какие посты петербурженки Ольги Смирновой обвинение считает «фейками» о российской армии

«В материалах уголовного дела отсутствует указание на то, какие именно высказывания следствие посчитало утверждениями о фактах, а также о наличии связи этих утверждений с действиями российской армии, поскольку лингвистические исследования текстов сторона обвинения проводить отказалась. Также и признаки размещения публикаций по мотивам политической ненависти в деле основаны исключительно на толковании текстов следователем», — отмечают правозащитники проекта «Сетевые свободы».

Ольга Смирнова не признала свою вину в умышленном распространении ложной информации о действиях армии РФ. Защита будет обжаловать приговор.

Статью 207.3 спешно ввели в российский УК в начале марта 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Она стала инструментом военной цензуры и преследования за высказывания о войне, которые не соответствуют официальным заявлениям властей. По данным правозащитников, в России по этой статье было возбуждено более 180 уголовных дел. Наказание по первой части статьи — до 5 лет заключения, по второй — от 5 до 10 лет, по третьей — от 10 до 15 лет лишения свободы.

За антивоенные высказывания жестокие реальные сроки по статье 207.3 (пункт «д» части 2) получили оппозиционные политики Алексей Горинов и Илья Яшин, а также студент-математик, автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов. Горинова приговорили к почти 7 годам колонии. Яшина и Иванова — к сроку 8,5 лет.

На 7 лет тюрьмы в Кемеровской области осужден по статье, ставшей инструментом военной цензуры, местный активист Булат Шумеков.

К 7 годам колонии за антивоенные посты во «Вконтакте» в Тольятти приговорили бывшего сопредседателя местного отделения оппозиционной партии «ПАРНАС» Андрея Балина (требование прокурора — 9 лет заключения).

На 6 лет заключения осуждена журналистка из Барнаула Мария Пономаренко (прокуратура требовала для нее 9 лет колонии).

К 7-летнему сроку колонии приговорен 63-летний Михаил Симонов за два поста в соцсети «ВКонтакте».

64-летнего активиста Игоря Барышникова в Калиниграде приговорили к 7,5 годам колонии, несмотря на диагностированное у него подозрение на рак и тот факт, что он был единственным опекуном 97-летней матери (мать активиста скончалась вскоре после приговора сыну).

С января 2023 года по статье 207.3 в России начали выносить заочные приговоры тем, кто занял антивоенную позицию и покинул страну. К срокам от 8 до 9 лет колонии приговорили бывшего майора полиции Олега Кашинцева, публициста Александра Невзорова, основательницу журнала «Собака.ru» Веронику Белоцерковскую, писателя Дмитрий Глуховского, медиаменеджера Илью Красильщика. К 11 годам колонии приговорены заочно основатель проекта Conflict Intelligence Team, военный аналитик Руслан Левиев и журналист Майкл Наки.

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