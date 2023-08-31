Агрессорам — ад. В Петербурге священника Иоанна Курмоярова осудили на 3 года колонии за антивоенные высказывания

Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил иеромонаха Иоанна Курмоярова к трем годам колонии общего режима с лишением права публиковать информацию в интернете на два года. 31 августа его осудили по статье 207.3 УК, которая стала в РФ инструментом военной цензуры и репрессий за высказывания против войны в Украине. Священника судили за размещенные им в соцсетях антивоенные видео. В одном из них Курмояров говорил, что убитым в Украине российским военным, согласно христианскому вероучению, уготовано место в аду.

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Как сообщил из зала суда корреспондент издания «Бумага», Иоанна Курмоярова признали виновным по статье 207.3 УК, которая позволяет властям наказывать за распространение «заведомо ложных» сведений об армии РФ («ложными» считаются любые сведения, кроме официальных заявлений минобороны и властей РФ). Судья Екатерина Тямина осудила священника по пункту «д» второй части статьи, вменив ему действия «по мотивам политической / идеологической ненависти или вражды» (наказание от 5 до 10 лет заключения).

В сообщении о приговоре пресс-службы судов Петербурга значится также обвинение по пункту «г» второй части статьи 207.3 (действия «из корыстных побуждений).

Накануне прокуратура требовала для Курмоярова 7 лет лишения свободы.

Судья Тямина при вынесении приговора применила статью 64 УПК, назначив наказание «ниже низшего» — с учетом смягчающих обстоятельств, в том числе признания вины.

Напомним, что телеграм-канал, созданный в поддержку другой петербургской политзаключенной Ольги Смирновой (ст.207.3) сообщал 23 августа, что после заседания по делу Курмоярова судья Тямина в присутствии секретаря, помощницы прокурора и адвоката подсудимого отчетливо произнесла (это слышали находившиеся в коридоре): «Что написано в статье, то и получит! И рука у меня не дрогнет!»

Правозащитники «Мемориала» признали Иоанна Курмоярова политическим заключенным.

Иеромонах Иоанн Курмояров находится в СИЗО с 8 июня 2022 года. В телеграм-канале, созданном в его поддержку отмечается: «Сегодня его 449 день под стражей. С учетом, что день в изоляторе засчитывается за 1,5 в колонии, почти два года отец Иоанн уже “отсидел”».

Среди материалов обвинения часто называется видео «Кто будет в аду, а кто в раю?», которое Курмояров разместил в соцсетях 12 марта 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В нем он говорил о христианском вероучении и о том, что убитые в Украине российские военные попадут в ад, а не в рай. «В раю оказываются „блаженны миротворцы“, „миротворцы“, понимаете, в чем проблема? А те, кто развязал агрессию — не будут они в раю», — сказал священник.

30 августа Иоанн Курмояров выступил в суде с последним словом. В нем он вновь повторил, что мотивы его высказываний о войне России против Украины «имели исключительно религиозный характер».

Я являюсь глубоко верующим человеком и христианским пацифистом. Я был глубоко шокирован, ведь русские и украинцы — по сути дела один народ. Меня особенно травмировал та мысль, что с обеих сторон конфликта принимают участие и страдают люди православные. На мой взгляд, русская цивилизация, только потому и существует такое продолжительное время, что в основе лежат именно христианские ценности — любовь, добро, братство, сострадание к ближнему и вера в бога. Без этих ценностей нет будущего не только русской цивилизации, но и всего человечества. Именно поэтому любая война, любой конфликт, любая специальная военная операция должны заканчиваться миром (цитата по изданию «Бумага»).

Иеромонах Курмояров после ареста 8 июня прошлого года сперва отказывался признавать себя виновным по статье 207.3. 22 августа 2022 года он признал свою вину, но мера пресечения (содержание в СИЗО) изменена не была. Его адвокат Луиза Магомедова сообщала журналистам, что узнала о признании вины Курмояровым только на судебном заседании по мере пресечения. Иеромонах признал себя виновным и в ходе процесса. Этим летом, на заседании 28 июня, он также сообщил, что в СИЗО его поставили на учет как «склонного к экстремизму и терроризму». Священник также заявлял, что в заключении ему не оказывают медицинскую помощь. По его словам, медчасть проигнорировала 25 его заявлений.

Статью 207.3 спешно ввели в российский УК в начале марта 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Она стала инструментом военной цензуры и преследования за высказывания о войне, которые не соответствуют официальным заявлениям властей. По данным правозащитников, в России по этой статье было возбуждено более 180 уголовных дел. Наказание по первой части статьи — до 5 лет заключения, по второй — от 5 до 10 лет, по третьей — от 10 до 15 лет лишения свободы.

За антивоенные высказывания жестокие реальные сроки по статье 207.3 (пункт «д» части 2) получили оппозиционные политики Алексей Горинов и Илья Яшин, а также студент-математик, автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов. Горинова приговорили к почти 7 годам колонии. Яшина и Иванова — к сроку 8,5 лет.

На 7 лет тюрьмы в Кемеровской области осужден по статье, ставшей инструментом военной цензуры, местный активист Булат Шумеков.

К 7 годам колонии за антивоенные посты во «Вконтакте» в Тольятти приговорили бывшего сопредседателя местного отделения оппозиционной партии «ПАРНАС» Андрея Балина (требование прокурора — 9 лет заключения).

На 6 лет заключения осуждена журналистка из Барнаула Мария Пономаренко (прокуратура требовала для нее 9 лет колонии).

К 7-летнему сроку колонии приговорен 63-летний Михаил Симонов за два поста в соцсети «ВКонтакте».

64-летнего активиста Игоря Барышникова в Калиниграде приговорили к 7,5 годам колонии, несмотря на диагностированное у него подозрение на рак и тот факт, что он был единственным опекуном 97-летней матери (мать активиста скончалась вскоре после приговора сыну).

К 6 годам колонии в Санкт-Петербурге приговорили архитектора, художницу и активистку Ольгу Смирнову, участницу движения «Мирное сопротивление».

С января 2023 года по статье 207.3 в России начали выносить заочные приговоры тем, кто занял антивоенную позицию и покинул страну. К срокам от 8 до 9 лет колонии приговорили бывшего майора полиции Олега Кашинцева, публициста Александра Невзорова, основательницу журнала «Собака.ru» Веронику Белоцерковскую, писателя Дмитрий Глуховского, медиаменеджера Илью Красильщика.

К 11 годам колонии приговорены заочно основатель проекта Conflict Intelligence Team, военный аналитик Руслан Левиев и журналист Майкл Наки.

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