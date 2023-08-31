Центр всемирного наследия ЮНЕСКО может включить Байкал в «черный список»

ЭКОЛОГИЯ

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО может включить Байкал в список природных объектов под угрозой. Организация обеспокоена принятыми в 2023 году многочисленными поправками к Российскому законодательству, которые облегчают сплошные рубки и ведение строительных работ в охраняемой зоне этой пресноводной экосистемы. Вопрос о защите территорий, включенных в список всемирного природного наследия будет рассматриваться в рамках 45-й сессии Комитета всемирного наследия, которая откроется в Эр-Рияде 10 сентября.

Байкал, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, может в 2024 году оказаться в "черном списке" природного наследия ЮНЕСКО.

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Чтобы не попасть в «черный список» ЮНЕСКО Россия должна предоставить до конца года Комитету всемирного наследия «исследование влияния законодательных изменений на объект». ЮНЕСКО призывает Россию «не одобрять какие-либо изменения [законодательства], которые ослабляют режим защиты объекта».

Подготовительный для 45 сессии проект резолюции перечисляет (стр. 46) все выявленные на данный момент проблемы, представляющие опасность для редкой экосистемы Байкала. Среди них — опасное колебание уровня воды в озере. Эксперты напоминают, что Россия в очередной раз продлила действие норм для регулирования гидроэлектроэлектрических плотин, позволяющих изменять уровень воды до 2,31 м. И это при том, что колебания уровня воды в Байкале более чем на 1 м приводят к размыванию берегов и затоплению прибрежных участков.

ЮНЕСКО просит приостановить реализацию новых проектов на Байкале

В документе говорится, что ЮНЕСКО направил 30 марта этого года запрос и всё еще ждет ответ России с подробной информацией обо всех существующих и планируемых проектах развития в особых экономических зонах (ОЭЗ) Байкала. Ждет организация и информацию о последствиях для окружающей среды мер по реабилитации бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Красота Байкала в соцсетях Baikal Lake, Russia pic.twitter.com/l81Pw37RkG — 𝙈𝙖𝙟𝙖 𝙎𝙚𝙣𝙙𝙖 (@MajaSenda) August 28, 2023

Региональное Сибирское информационное агентство пишет, что «комитет просит приостановить [новые проекты] до тех пор, пока не будет организована совместная миссия Центра всемирного наследия и Международного союза охраны природы на Байкал.

Региональное агентство напоминает:

«Байкал включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО 5 декабря 1996 года. Комитет по всемирному наследию ЮНЕСКО признал его примером выдающейся пресноводной экосистемы, самым древним и самым глубоким озером мира, которое содержит 20% находящихся в незамерзающем состоянии поверхностных вод Земли. Статус территории всемирного природного наследия — самый высокий из природоохранных, своеобразный статус заповедника планетарного значения. Объектом всемирного наследия является не только озеро, но и прибрежная зона. „Озеро Байкал“ занимает площадь около 8,8 млн га».

Включение Байкала в список Мирового наследия в опасности рассматривается экспертами ЮНЕСКО как одна из необходимых мер всеобщей мобилизации для неотложной защиты исключительной экосистемы озера Байкал ( стр. 50). Организация просит Россию предоставить Комитету всемирного наследия обновленный отчет о состоянии и мерах для сохранности природного наследия до 1 февраля 2024 года в перспективе проверки комитетом до открытия следующей, 46-й сессии.

Напомним, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО отвечает за осуществление Конвенции об охране культурного и природного наследия. Он был создан в 1972 году.

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