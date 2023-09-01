Лайнер «Аэрофлота» застрял на ремонте в Иране. Как обслуживают российские самолеты в условиях санкций

Российские авиакомпании сталкиваются со сложностями с ремонтом самолетов на фоне санкций и войны. Первый Airbus A330 «Аэрофлота», отправленный на обслуживание в Иран из-за неполадок, находится там уже пять месяцев, и, по данным источников СМИ, останется там до марта 2024 года. Все чаще используются самолеты Superjet 100 — некоторые борты находятся в воздухе по 15 часов в сутки. Но ремонтировать их франко-российские двигатели без участия французской компании в России не научились, а новые российские движки еще не устанавливают.

Самолет компании Аэрофлот 350-900 в Шереметьево. Самолет той же модели после начала войны, по данным СМИ, не мог подняться в небо из-за санкций

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Телеграм-канал «Авиаторщина» сообщает, что первый отправленный на ремонт в Иран Airbus A330 «Аэрофлота» не вернется в Россию до марта 2024 года. При этом ремонт, который, по данным источников, запланирован для этого борта— речь идет об обслуживании стоек шасси, ряда обязательных чеков и внеплановых работ — занимает порядка трех месяцев.

О задержках в середине августа рассказывал и генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский «Ведомостям».

«Качеством довольны, но по срокам – скажем так: подрядчики не торопятся. У них достаточно сильные, востребованные компетенции, хотя практически все работы, которые они сейчас там делают по нашему A330, «Аэрофлот» способен сделать в Шереметьево», - говорил тогда топ-менеджер.

Но ремонт стоек шасси для широкофюзеляжного борта в Москве делать не могут, добавил он.

До того, как на полгода остаться в Тегеране, 11-летний лайнер «Аэрофлота» с сентября по март находился в аэропорту Шереметьево и за это время совершил лишь один перел в Иркутск.

В лицензированные технические центры самолеты, находящиеся в эксплуатации у российских авиакомпаний, перегнать не могут. В большей части они находятся в лизинге у зарубежных компаний, которые потребовали вернуть их после начала войны, и будут арестованы в случае посадки в странах Запада. Подобный эпизод, который закончился снятием ареста с судна после долгих разбирательств, уже произошел на Шри-Ланке.

Российские власти стремятся выкупить самолеты из лизинга, и правительство выделило на эти цели 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния. Выкуп 18 самолетов Аэрофлот уже согласовал у ирландских арендодателей.

Часть операций по ремонту все же можно провести в российских ангарах, однако для этого необходимы запчасти. Как пишет издание «Проект», ранее их закупили у французских, немецких и американских поставщиков - а теперь у ОАЭ, Китая и других стран. Объем поставок снизился, отмечают журналисты, ссылаясь на агрегатор таможенных данных. Часть деталей, закупленных для бортов, которые используют российские авиакомпании, была снята с зарубежных самолетов-доноров.

Некоторые самолеты «Аэрофлота» и других компаний оказались прикованы к земле. По подсчетам журналистов, около 11 процентов авиапарка российских перевозчиков не поднимались в небо более трех месяцев.

Однако российским компаниям удается вернуть к полетам и те борты, которые ранее, по данным СМИ, разбирали на запчасти. Airbus A350-900 - флагман европейского производителя, который может перевести до 440 пассажиров - был поставлен «Аэрофлоту» в день начала войны. Reuters сообщало, что новый самолет этой модели в апреле 2022 года начали использовать как донора. Его не могли эксплуатировать из-за отсутствия доступа к обновлению программного обеспечения из-за санкций.

Как следует из данных Flightradar, летом 2023 года борт под регистрационным знаком RA-73156, а, вероятно, именно о нем шла речь, совершал полеты по маршруту Москва - Владивосток.

Российские власти в таком политическом контексте настаивают, что самое эффективное решение — использование российских самолетов. Их ежедневный налет растет и достигает значений, сопоставимых с американскими и европейскими. В Ростехе ТАСС сообщили о налете некоторых бортов «отечественного» SSJ100 до 450 часов в месяц (то есть 15 в сутки). Но за таким активным использованием следует и высокий износ деталей и частая необходимость ремонта.

Superjet 100 в первоначальном варианте назвать разработкой только России сложно: больше половины деталей в нем зарубежные.

На этой неделе стало известно об испытании «импортозамещенного» «Суперджета», но все же с франко-российскими двигателями. Полностью ремонтировать и обслуживать часть движка, за которую отвечали французские специалисты, в России пока не научились.

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