NASA считает новый лунный кратер местом падения российской станции «Луна 25»

КОСМОС

Американский исследовательский зонд LRO — Lunar Reconnaissance Orbiter — сфотографировал у Южного полюса Луны новый кратер, образовавшийся, предположительно, в результате падения российского межпланетного аппарата «Луна 25» .

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Как сообщает NASA, кратер появился в зоне, где аппарат «Луна 25» должен был осуществить посадку 21 августа. 20 августа «Роскосмос» сообщил о крушении станции. Российские СМИ уточняли, что основной причиной крушения стал сбой при отключении двигателя — вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд.

Luna 25 Crash site 57.865° S, 61.360° E due to higher velocity of the spacecraft it made a big crater on the lunar surfce. #Luna25 #Roscosmos



📷: @NASA @LRO_NASA pic.twitter.com/PKasZA7goU — SolidBoosters (@SolidBoosters) September 1, 2023

Американское космическое агентство NASA обследовало район крушения при помощи орбитального LRO с использованием координатов падения аппарата, предоставленных «Роскосмосом». Изображение поверхности Луны астрономы сравнили с последними снимками, датированными июнем 2020 года.

NASA объясняет: «Поскольку новый кратер находится недалеко от предполагаемой точки удара о поверхность „Луны 25“ , команда LRO пришла к выводу, что он, скорее всего, образовался именно во время крушения, а не от иного естественного ударного момента».

Сообщается, что новый кратер имеет диаметр около 10 метров. Точка удара находится на крутом (более 20 градусов) внутреннем краю 42-километрового кратера Pontecoulant G в южном полушарии Луны, примерно в 400 километрах от первоначально запланированной точки посадки аппарата «Луна 25».

Исследовательский зонд LRO был запущен NASA 18 июня 2009 года.

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