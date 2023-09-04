Эрдоган в Сочи пообещал «важное послание миру» по итогам встречи с Путиным

В Сочи проходит встреча Путина и Эрдогана. Ее долго планировали и откладывали — в том числе, из-за вероятных опасений российского президента, который в итоге отказался приезжать в Турцию (как ожидал Эрдоган). Перед встречей появлялись «утечки» из разных источников о том, что турецкий президент, во-первых, намерен вернуть Москву в «зерновую сделку», во-вторых, договориться об обмене пленными между РФ и Украиной, в-третьих, чуть ли не надеялся «уговорить» развязавшего войну Путина начать мирные переговоры («идея» изначально утопичная с учетом того, что российский «завоеватель» не демонстрирует никакого желания уходить с оккупированных украинских территорий, а продолжающая свое контрнаступление Украина не намерена их уступать). О том, как проходят переговоры — в материале RFI.

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До встречи

Первые сообщения о том, что Эрдоган надеется увидеть Путина в Турции появились еще в конце июля — вскоре после того, как российский диктатор объявил о выходе РФ из «зерновой сделки» (Черноморской зерновой инициативы). Сначала сообщалось, что встреча может пройти в середине августа, потом — в конце.

8 августа Эрдоган заявил, что «услышал» от Путина условия для возобновления «зерновой сделки», и теперь вопрос зависит от того, «выполнят ли западные страны свои обещания». Президент Турции добавил, что у него есть идея по возобновлению сделки «в расширенном формате». И призвал западные страны помочь превратить Черноморскую инициативу «в основу мира между Россией и Украиной». Какие именно «требования» он услышал от Путина по поводу «зерновой сделки», не сообщалось.

Кроме того, в начале августа канцелярия Эрдогана сообщила, что президенты уже даже договорились о визите Путина в Турцию. Позже, как напоминает «Дождь», турецкий телеканал A Haber сообщил, что встреча может состояться в конце августа или начале сентября, однако не уточнял место.

В итоге команда находящегося в международном розыске Владимира Путина добилась от турецкой стороны переговоров на «своей» территории.

Переговоры в Сочи — первая личная встреча Эрдогана и Путина с октября 2022 года.

Перед переговорами — в ответ на повторяющиеся кремлевские заявления о том, что Россия готова будет вернуться к участию в Черноморской зерновой инициативе, когда выполнят ее «требования», — в Анкаре заявили, что Турция и ООН подготовили «новые предложения», которые могут быть основой для возобновления «зерновой сделки». Как отмечает Би-би-си, об этом заявил на минувшей неделе во время визита в Москву министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Мы предложили ряд конкретных решений в связи с имеющимися озабоченностями. Они позволяют обеспечить более эффективный доступ российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки по адекватным ценам», — сказал в свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш, отметивший, что предложения были направлены главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Параллельно Анкара вела переговоры с США, Украиной и ее соседями по поводу увеличения поставок украинского зерна посредством альтернативных маршрутов — в первую очередь, через дунайские порты. По крайней мере об этом в середине августа, со ссылкой на американские высокопоставленные источники, сообщала газета The Wall Street Journal.

Пока дипломаты других стран обсуждали пути разрешения очередной глобальной проблемы, созданной Путиным, российские войска ее усугубляли, полтора месяца практически ежедневно обстреливая украинские порты (в первую очередь, на Дунае) и зернохранилища, уничтожая возможности главного конкурента РФ на зерновом рынке. Не исключением стал и день накануне встречи Путина с Эрдоганом: в ночь на понедельник, 4 сентября, армия России — по данным одесских властей — три с половиной часа обстреливала дронами и ракетами «Калибр» Одесскую область, повредив, среди прочего, несколько складов и других зданий в порту Измаила. Как отмечает «Голос Америки», эта атака последовала за ударами, нанесенными военными РФ в воскресенье по другому крупному дунайскому порту — Рени. В результате тех ударов была повреждена портовая инфраструктура, ранения получили по меньшей мере два человека.

Встреча

Как отметило турецкое официальное агентство «Анадолу», Эрдоган прибыл в Сочи «с однодневным рабочим визитом». В поездке, помимо супруги Эмине Эрдоган, турецкого президента сопровождают министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджир, министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы, министр торговли Омер Болат, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек, глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын, глава Управления оборонной промышленности Халук Гёргюн и др.

В сочинском аэропорту Эрдогана встречали второстепенные персонажи российской властной иерархии: зам губернатора Краснодарского края, мэр Сочи, заместитель гендиректора департамента государственного протокола МИД России, посол Турции в РФ Мехмет Самсар и «другие официальные лица».

«Важнейшим пунктом повестки дня переговоров лидеров Турции и России станет Соглашение о Черноморском зерновом коридоре, из которого Москва вышла 17 июля. Стороны также обсудят последние события в российско-украинской войне, состояние двусторонних турецко-российских отношений, включая сотрудничество в сфере энергетики, торговли, экономики и туризма», — также сообщило агентство «Анадолу».

На кадрах с первых минут встречи — демонстрирующий свою плохо скрываемую радость Путин и «мало отстающий» от него в этом отношении Эрдоган.

По данным «Анадолу», Путин заявил, что РФ и Турция вскоре «предпримут важные шаги как в газовой, так и в других сферах», и что на встрече обсудят «украинский кризис» (т.е. ведущуюся по приказу Путина преступную войну РФ против Украины — Прим. RFI) и зерновое соглашение. Российская сторона «открыта к этим переговорам», также сказал Путин.

Эрдоган, в свою очередь, пообещал, говоря о «зерновой сделке»: «послание миру» по итогам встречи лидеров Турции и РФ «будет очень важным» — «в первую очередь это касается шага в сторону слаборазвитых африканских стран». Турецкий президент также сказал, что отношения между Анкарой и Москвой вступили в «совершенно иную эпоху».

Встреча продлилась, по данным турецкой стороны, около трех часов. После нее Путин и Эрдоган дали совместную пресс-конференцию.

После встречи

Путин сказал, что «готов подумать» о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции. Эрдоган заявил, что Черноморскую зерновую инициативу следует продолжить, «устраняя имеющиеся недостатки». «Турция совместно с ООН подготовила новый пакет предложений по зерновому соглашению. Я верю, что в рамках этого нового процесса можно достичь необходимых результатов», — также заявил турецкий президент.

Материал дополняется.

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