Пять минут свободы: политзаключенного Азата Мифтахова арестовали по делу об «оправдании терроризма» сразу после выхода из колонии

Первомайский районный суд города Кирова 5 сентября арестовал математика Азата Мифтахова на два месяца по новому уголовному делу, о котором стало известно в конце августа, когда политзаключенный еще находился в колонии и ожидал освобождения. Утром 4 сентября Мифтахова задержали на выходе из колонии ИК-17 в Омутнинске Кировской области и увезли в Киров. На свободе он пробыл всего пять минут. Теперь его обвинили в «публичном оправдании терроризма» по части 1 статьи 205.2 УК за разговоры в тюрьме, на основании рапорта ФСБ.

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Первомайский районный суд Кирова в этот вторник отправил в СИЗО математика и анархиста Азата Мифтахова, которого накануне утром задержали на выходе из колонии, сообщил из зала суда корреспондент издания «Медиазона». Арест как мера пресечения избран до 3 ноября по уголовному делу, которое возбудили по первой части статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Наказание — от двух до пяти лет заключения.

Как сообщил корреспондент «Медиазоны», ареста Мифтахова требовал следователь Пономарев, в СИЗО математика отправил судья Сапожников.

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов свою вину не признал. На допросе, как сообщила его адвокат Светлана Сидоркина, он воспользовался 51-й статьей Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя и своих близких.

Правозащитники «Мемориала» признали Азата Мифтахова политическим заключенным после того, как его лишили свободы по предыдущему уголовному делу.

На суде по избранию меры пресечения выяснилось, что новое дело против Мифтахова было возбуждено 7 августа — менее чем за месяц до его освобождения. У него заканчивался срок приговора по статье о хулиганстве: математика осудили по делу о разбитом окне и дымовой шашке, брошенной в офис «Единой России» в московском районе Ховрино.

Новое дело — по статье об «оправдании терроризма» — завели на основе показаний, которые на Мифтахова дали другие заключенные. Эти показания касались событий апреля-мая этого года. Заключенные, давшие показания на математика, были названы на заседании 5 сентября: Гаджимуратов, Трушков, а также некий «засекреченный свидетель Наумов».

Так, Гаджимуратов показал на допросе, что 21 мая во время просмотра новостей о войне в Украине, Мифтахов якобы сказал, что «будет мстить» за смерть своего друга, погибшего на фронте в рядах украинских сил. Гаджимуратов также заявлял, что Азат «поддерживает идеологию радикального анархизма».

Трушков на допросе рассказал о беседе с Мифтаховым во время просмотра телевизора 30 апреля. Математик якобы говорил, что «не хочет участвовать в просмотре» и что «эфэсбэшников надо взрывать». Трушкова, давшего на него показания, Мифтахов в разговоре с близкими назвал «другом, с которым с самого начала он больше всего общался в колонии».

Засекреченный же свидетель утверждал, что математик якобы одобрил поступок анархиста Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв в архангельском управлении ФСБ в 2018 году. Накануне на выходе из колонии Мифтахов в кратком общении с родными отрицал сам факт такого разговора о Жлобицком.

В январе 2021 года аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии по делу о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК). К моменту вынесения приговора математик провел в СИЗО почти два года.​

По версии СК, в 2018 году анархисты разбили окно офиса «Единой России» в московском районе Ховрино, кинули внутрь дымовую шашку, сняли это на видео и выложили его в интернет. Мифтахова задержали по этому делу в феврале 2019 года. Математик отрицал свое участие в этой акции и рассказал, что полицейские били его и угрожали пытками. Азата обвинили в передаче дымовой шашки анархистам на основании показаний засекреченного свидетеля. В апреле 2022 года кассационный суд снизил Мифтахову срок до пяти лет и девяти месяцев.

Новое дело:

17 августа 2023 года Мифтахова внесли в «перечень экстремистов и террористов» Росфинмониторинга.

25 августа телеканал RTVI сообщил, что против политзаключенного математика возбудили новое уголовное дело.

29 августа адвокат Светлана Сидоркина сообщила, что поводом для преследования послужили комментарии Мифтахова при просмотре телепередачи в кругу заключенных.

31 августа группа поддержки математика сообщила, что дело возбудили из-за разговора об анархисте Михаиле Жлобицком, совершившем взрыв в архангельском управлении ФСБ.

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