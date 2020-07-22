Оргкомитет ОИ в Токио: разработка вакцины от COVID-19 — главное условие для проведения соревнований

Изобретение вакцины от коронавирусной инфекции или препарата для ее лечения является основным условием проведения Олимпийских игр в Токио в июле 2021 года. Об этом в среду, 22 июля, рассказал председатель токийского оргкомитета Ёсиро Мори.

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Заявление Мори сделал во время интервью телерадиокомпании NHK. Он отметил, что с трудом представляет, что нынешняя санитарно-эпидемиологическая ситуация в мире сохранится и в 2021 году. При этом Мори подчеркнул, что без вакцины или эффективного препарата для лечения COVID-19 Олимпийские игры не смогут состояться в установленные сроки.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако в контексте эпидемии COVID-19 и под давлением мирового спортивного сообщества Международный Олимпийский Комитет принял решение перенести соревнования и провести их с 23 июля по 8 августа 2021 года.

По данным японского информационного агентства Kyodo, большинство жителей Токио выступают за дальнейший перенос или отмену ОИ и лишь каждый четвертый поддерживает их проведение в предложенные МОК сроки. Соответствующий доклад был опубликован 19 июля. Отмену первенства поддержали 33,7% опрошенных, дальнейший перенос — 36,4%. 23,9% выступили за проведение игр июле 2021 года.

44,1% участников опроса сочли, что если соревнования будут проводиться, они должны проходить без зрителей или при их ограниченном количестве. Возможность проведения состязаний за закрытыми дверями или при ограниченном количестве зрителей Ёсиро Мори отверг. По его мнению, в подобном случае придется думать об отмене игр. Ранее глава МОК Томас Бах также заявлял, что ОИ без зрителей — нежелательный сценарий.

Перенос или отмена ОИ имеют колоссальное символическое значение — олимпийские соревнования не проводились лишь в контексте Первой и Второй мировых воин.

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