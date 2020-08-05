В Нидерландах футболистке разрешили играть в профессиональной мужской команде

Королевский футбольный союз Нидерландов разрешил 19-летней спортсменке Эллен Фоккема играть в мужской команде и участвовать в профессиональном чемпионате для мужчин.

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Об этом нерядовом для футбольного мира событии стало известно во вторник, 4 августа.

Директор по развитию союза Арт Ленгелер подчеркнул, что в организации выступают за равноправие и разнообразие, а клубы регулярно просят разрешения включить игроков-женщин в составы профессиональных команд. Трансфер Фоккема был разрешен в порядке эксперимента — в союзе хотят оценить, как мужчины и женщины смогут играть вместе на профессиональном уровне.

Футболистка будет выступать за команду «Фоарут», играющую в девятом дивизионе. Фоккема тренируется в системе «Фоарута» с самого детства. «Я играла с этими ребятами с пяти лет, и было бы очень жаль не иметь возможности играть в команде с ними в следующем году. В футбольном союзе мне всегда советовали тренироваться с мальчиками как можно дольше, так почему же это невозможно? Да, это вызов, но это меня только мотивирует», — приводит комментарий спортсменки издание NL Times.

Если по итогам 2020/21 сезона выступление Фоккема в мужской команде удовлетворит Королевский футбольный союз, могут быть пересмотрены правила, согласно которым женщины могут играть с мужчинами лишь на любительском уровне.

Голландский футбольный союз разрешил смешанные команды еще в 1986 году: мальчики и девочки могут тренироваться и играть вместе до 19 лет, однако затем девушки должны либо оставаться в любительских командах, либо переходить в женские. Женский футбол в Нидерландах официально включен в состав футбольного союза с 1971 года.

Женская сборная Нидерландов по футболу в 2019 году вышла в финал чемпионата мира. Голландки уступили американкам со счетом 0:2. Матч проходил во французском Лионе.

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