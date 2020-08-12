Держались до последнего: организаторы Парижского марафона объявили о его отмене

Компания Amaury Sport Organisation, занимающаяся организацией спортивных мероприятий, заявила об отмене Парижских марафона и полумарафона. Об этом стало известно в среду, 12 августа. Причиной для отмены состязаний стала санитарная обстановка и ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

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Традиционные марафон и полумарафон должны были пройти во французской столице весной, однако организаторы приняли решение перенести их на осень: полумарафон должен был состояться 18 октября, а марафон — 15 ноября. Затем в ASO заявили об отмене этих мероприятий в 2020 году из-за отсутствия сколько-нибудь определенных прогнозов развития санитарно-эпидемиологической ситуации во Франции. В организации подчеркнули, что в состязании принимают участие атлеты из разных стран, и в текущем контексте их приезд в Париж является сложной логистической задачей.

По словам организаторов, те, кто получил подтверждение участия в марафоне и полумарафоне-2020, будут автоматически перерегистрированы на состязания в 2021 году.

Чуть ранее об отмене заявили организаторы марафона во Франкфурте, также впервые за 46 лет своего существования был отменен Берлинский марафон. Не будут проводиться крупные забеги и в США — в Нью-Йорке, Бостоне и Чикаго.

Не заявляли об отмене лишь организаторы Лондонского марафона, намеченного на 4 октября. Победителем забегов 2018 и 2019 года в Лондоне становился кениец Элиуд Кипчоге, преодолевший 42 км за 2 часа 1 минуту 39 секунд.

Пандемия COVID-19 стала причиной отмены или переноса многих крупных спортивных мероприятий, в том числе Олимпийских игр в Токио.

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