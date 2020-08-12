Министерство спорта России выделило ВФЛА субсидию для оплаты штрафа World Athletics

Международный стадион Халифа в Дохе, где проходил ЧМ по легкой атлетике в 2019 году. Российские легкоатлеты соревновались в нейтральном статусе.

Министерство спорта России заявило о намерении выделить Всероссийской федерации легкой атлетики сумму, необходимую для выплаты штрафа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом в министерстве сообщили в среду, 12 августа.

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«Принимая во внимание кризисную ситуацию, сложившуюся в российской легкой атлетике, Министерство спорта Российской Федерации приняло беспрецедентное решение о выделении Всероссийской федерации легкой атлетики единовременной субсидии на развитие вида спорта, в том числе на погашение долга перед World Athletics», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства.

Сумма выплаты World Athletics составляет 6,31 млн долларов (5,37 млн евро): 5 млн от общего штрафа в 10 млн за допинговые махинации в деле прыгуна в высоту Данила Лысенко и еще 1,31 млн, потраченные ассоциацией на расследование этого дела. ВФЛА должна была выплатить штраф до 1 июля, однако этого не произошло. Тогда в World Athletics приостановили выдачу российским спортсменам нейтрального статуса, в котором они выступали на международных соревнованиях в последние годы.

В конце июля министр спорта России Олег Матыцин направил в World Athletics письмо с гарантией выплаты. После этого в международной ассоциации согласились назначить новый срок — 15 августа. Если штраф опять не будет выплачен, ВФЛА будет полностью исключена из World Athletics, а российские легкоатлеты потеряют возможность выступать на международных первенствах в любом статусе.

После выплаты штрафа, до конца сентября ВФЛА должна представить программу по восстановлению статуса. Пока, по словам главы рабочей группы World Athletics Руне Андерсена, с 2015 года было сделано очень мало для реабилитации ВФЛА и изменения культуры в российской легкой атлетике.

Всероссийскую легкоатлетическую федерацию лишили статуса в 2015 году после рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA). World Athletics, тогда носившая название IAAF, последовала рекомендации WADA и не стала продлевать членство ВФЛА в связи с систематическими нарушениями антидопинговых правил. Легкоатлеты из России пропустили Олимпийские игры в Рио в 2016 году, а затем выступали на международных первенствах в нейтральном статусе.

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