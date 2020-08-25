УЕФА объявил о частичном возвращении зрителей на трибуны на матче Суперкубка в Будапеште

Матч Суперкубка УЕФА в Будапеште пройдет при зрителях на стадионе. Такое заявление Союз европейских футбольных ассоциаций сделал во вторник, 25 августа.

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Сообщается, что количество зрителей все же будет ограничено и составит 30% от вместимости стадиона. Таким образом 24 сентября матч между «Баварией» и «Севильей» на «Пушкаш Арене» смогут посетить 30% болельщиков при условии, что стадион способен принимать почти 67 тысяч человек. Также в УЕФА отмечают, что тесно сотрудничают с венгерской стороной, чтобы в день матча гарантировать безопасность зрителям и спортсменам.

«Хотя нам важно показать, что футбол способен выживать в сложные времена, без болельщиков игра утратила частичку своей природы. Мы надеемся использовать Суперкубок УЕФА в Будапеште как пилотный матч, с которого начнется возвращение болельщиков на трибуны в наших турнирах», — прокомментировал решение частично вернуть болельщиков на стадионы президент УЕФА Александр Чеферин.

Напомним, из-за пандемии коронавируса многие спортивные мероприятия были отменены или перенесены, а международные футбольные первенства с 9 июля по решению исполкома УЕФА проводятся при пустых трибунах. В Венгрии же болельщикам вновь разрешили смотреть на стадионах матчи национального чемпионата еще в середине июня.

В УЕФА подчеркивают, что допустят зрителей на трибуны в порядке эксперимента, однако пока остальные матчи турниров УЕФА будут проводиться без болельщиков. Во время телетрансляций таких матчей режиссеры часто добавляют интершум, имитируя присутствие зрителей на трибунах.

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