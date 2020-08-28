В особых санитарных условиях: 29 августа в Ницце стартует Тур де Франс-2020

В субботу, 29 августа, в Ницце стартует 107-я велогонка Тур де Франс. Из-за пандемии коронавируса ее старт отложили на два месяца.

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Ожидается, что в веломногодневке примут участие 176 гонщиков из 22 команд. Под первым номером на старт выйдет победитель прошлогоднего Тура колумбиец Эган Берналь из команды INEOS. Его шансы на победу в этом году также оценивают высоко. Кроме того, в числе фаворитов указывают словенца Приможа Роглича (Jumbo-Visma) и француза Тибо Пино (FDJ).

Одной из сенсаций Тура-2020 стало отсутствие в окончательном составе INEOS британцев Герейнта Томаса и Криса Фрума. Зато в заявку на французскую гонку был включен действующий победитель Джиро д’Италия эквадорец Ричард Карапас. Менеджер INEOS Дейв Брейлсфорд заявил, что Фрум выступит на испанской Вуэльте, а Томас — на Джиро. Четырехкратный триумфатор Тур де Франс Фрум второй год подряд пропускает французскую многодневку. Комментируя свое отсутствие в составе команды, он признал, что более реалистичной целью для него сейчас является испанская гонка, которая пройдет с 20 октября по 8 ноября.

Общая протяженность маршрута Тур де Франс-2020 составит чуть более 3470 км. Он будет проходить по территории шести французских регионов и 32 департаментов.

Ницца уже принимала старт «Большой петли» в 1981 году и 37 раз входила в маршрут гонки.

В виду исключительных санитарных условий Тур де Франс этого года станет особенным. Организаторам пришлось адаптировать некоторые правила гонки. К примеру, начиная с 26 августа и на протяжении всего состязания, команда, в которой за семидневный период обнаружат два случая COVID-19, будет снята с соревнования, а ее персонал лишен аккредитации. Также спортсмены должны будут в обязательном порядке сделать ПЦР-тесты в дни перерыва в гонке — 7 и 14 сентября.

Меры санитарной безопасности будут усилены на каждом этапе. Зрители смогут понаблюдать за соревнованием, однако на стартовых и финишных отрезках некоторых этапов для соблюдения безопасной дистанции будет введено ограничение количества болельщиков. Также сократилось количество выданных аккредитаций. Директор Тура Кристиан Прюдомм заявил, что вместо среднего количества в пять тысяч было сделано чуть более трех тысяч аккредитаций. Некоторые СМИ предпочли не отправлять комментаторов и корреспондентов на гонку и организовать их работу из редакций.

Завершится «Большая петля» традиционным финишем на Елисейских полях 20 сентября. Однако церемоний награждения тоже будет проходить иначе: организаторы решили отказаться от участия в награждении «подиумных девушек» — традицию признали сексистской. Защитники прав женщин неоднократно обращались к организаторам соревнований с требованием отменить эту часть церемонии. Соответствующая петиция, которую подписали около 38 тысяч человек, в 2019 году была адресована Кристиану Прюдомму и компании Amaury Sport Organisation. Ее подписали около 37 тысяч человек.

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