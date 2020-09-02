Финский «Йокерит» сыграет с «Динамо» в Минске несмотря на бойкот фан-клубов обеих команд

Фанаты крупнейшего финского хоккейного клуба «Йокерит» угрожают бессрочным бойкотом матчей команды, если она полетит на игру в Минск. Несмотря на резкую критику финской прессы и угрозу бойкота, хельсинский клуб не отказался от игры с минским «Динамо». Матч состоится в четверг.

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«В Беларуси пытают, насилуют, убивают, а „Йокерит“ летит туда, как будто ничего не происходит», «из-за того, что владелец клуба связан с Кремлем» и «теперь понятно, зачем Москва создавала проект КХЛ» — финская пресса на этой неделе вышла с резко критическими комментариями, которые, впрочем, не убедили руководство хельсинского клуба. «Игра состоится завтра, 3 сентября, в Минске в 18 часов», заявил гендиректор клуба Яри Курри.

Матч нового сезона КХЛ, в котором «Йокерит» («джокеры») будет противостоять минскому «Динамо» состоится в четверг. В течение всей недели решение хельсинских хоккеистов ехать на игру в Минск, где продолжаются пост-выборные протестные акции, жестко подавляемые силовиками, критиковала финская пресса. «Российские владельцы «Йокерита» связаны с Кремлем. Для КХЛ очень важно, чтобы матч прошел в Минске. Особенно сейчас», — так прокомментировал ситуацию порталу Sports.ru спортивный редактор финской газеты Hufvudstadsbladet Филип Саксен.

Клуб болельщиков «Йокерита» опубликовал заявление, пригрозив бессрочным бойкотом всех игр клуба, если он поедет в Беларусь, что, по мнению авторов текста, равняется легитимации режима Александра Лукашенко, сообщает Agence France Presse из Хельсинки. «Мы не только намерены бойкотировать матчи команды, но и призываем остальных болельщиков в знак протеста отказаться от посещений игр «Йокерита», — сказал представитель фан-клуба Роопе Ряти, которого цитирует TUT.by.

В августе такое же решение приняли болельщики минского «Динамо», после того как руководитель клуба призвал «сплотиться вокруг Лукашенко». После этого фан-клуб минского «Динамо» объявил бессрочный бойкот домашних игр минских хоккеистов.

В прошлом году хельсинские «джокеры» объявили о том, что избавились от российского присутствия среди акционеров. Единственным владельцем «Йокерита» стал бывшая звезда «Эдмонтон ойлерс» эпохи Уэйна Гретцки хоккеист Яри Курри. Ему отошли 49% акций, которые ранее держали близкие к Кремлю российские бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг.

Бойкот болельщиков рискует обернуться финансовыми потерями для клуба, отмечает AFP. Хотя все выступления «джокеров» в пяти последних сезонах КХЛ оказались убыточными для клуба. Общая сумма потерь составила 67,5 млн евро.

Хоккей является любимым видом спорта действующего президента Беларуси.

КХЛ была создана в 2008 г. на основе российской хоккейной Суперлиги. В чемпионате участвуют команды из России, Беларуси, Казахстана, Китая, и Латвии которые оспаривают главный трофей лиги — Кубок Гагарина. Финский клуб присоединился к КХЛ в 2014 г.

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