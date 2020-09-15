Французский фридайвер установил новый мировой рекорд, погрузившись на 112 метров

Французский фридайвер Арно Жеральд во вторник, 15 сентября, установил новый мировой рекорд, погрузившись на глубину 112 метров. Об этом сообщает агентство France-Presse.

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24-летний французский спортсмен принимает участие в Европейском кубке, проходящем в Каламате, в Греции, с 12—16 сентября. Утром 15 сентября во время погружения с постоянным весом в биластах (CWT BF) Арно Жеральд ушел под воду на 3 минуты 24 секунды и достиг рекордной глубины в 112 метров.

За позиции рекордсмена в этой дисциплине он сражался с фридайвером из России Алексеем Молчановым. 2 мая 2019 года француз установил свой первый официально зафиксированный мировой рекорд в погружении с постоянным весом в биластах, нырнув на глубину 108 метров, однако в августе россиянин превзошел этот результат, опустившись на 110 метров. В понедельник, 14 сентября 2020 года, Молчанов опять установил рекорд, за 4 минуты и 10 секунд погрузившись на 111 метров в хорватском Крке. И во вторник, 15 сентября, этот рекорд превзошел Жеральд.

Уроженец Марселя, Арно Жеральд начал заниматься фридайвингом в 16 лет. AFP передает, что этот воспитанник клуба Вильфранш-сюр-Мер долгое время преследовал цель установить новый мировой рекорд. В августе он предпринял три попытки добиться желаемого на территории Франции. 10 августа Жеральд погрузился на глубину 111 метров, однако перепутал действия, предусмотренные протоколом: по правилам, вынырнувший фридайвер должен сначала снять зажим для носа, а затем подать судьям знак, что с ним все в порядке. Жеральд забыл снять зажим, и рекорд не был зачтен.

Путь Арно Жеральда к мировому рекорду в погружении с постоянным весом оказался трудным AFP - YANN COATSALIOU

14 августа Арно Жеральд повторил погружение на 111 метров и вынырнул в соответствии с протоколом. Однако результат вновь не зачли, так как один из членов его команды дотронулся до фридайвера в момент, когда это еще не было разрешено регламентом. Результат вновь аннулировали. Организовывать третью попытку подряд во Франции оказалось слишком хлопотно.

Тогда Жеральд решил отправиться на состязания в греческих водах, в которых участвуют всего около 20 спортсменов. После нескольких успешных тренировочных погружений на 111 метров, француз хотел предупредить судей о своем намерении попытаться установить рекорд, однако выяснилось, что 14 сентября эту же глубину покорил Алексей Молчанов. Французский фридайвер решил рискнуть и нырнуть на глубину, на которую он еще не погружался — 112 метров. 15 сентября этот рекорд официально зарегистрировали.

Мировой рекорд в погружении без ласт принадлежит новозеландцу Уильяму Трабриджу и составляет 124 метра.

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