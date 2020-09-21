«Тур де Франс» завершился тройной победой молодого словенского гонщика Тадея Погачара

Настоящей сенсацией велогонки «Тур де Франс», завершившейся 20 сентября, стал 21-летний словенский гонщик Тадей Погачар. Помимо победы в общем зачете, на самой престижной в мире веломногодневке, он завоевал «белую» майку лучшего молодого гонщика, а также «гороховую» майку победителя в горной классификации. Погачар стал самым молодым победителем «Тур де Франс» с 1904 года! В воскресенье в Париже победителем последнего 21-го этапа и обладателем «зеленой» майки лучшего спринтера стал ирландец Сэм Беннетт.

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В воскресенье, 20 сентября, на Елисейских полях словенский гонщик Тадей Погачар (Tadej Pogacar) из команды UAE-Team Emirates поднялся на первое место пьедестала почета веломногодневки «Тур де Франс». Благодаря молодому спортсмену Словения стала 15-й по счету страной, чьим представителям когда-либо удавалось побеждать во французской велогонке.

Тадей Погачар на последнем этапе "Тур де Франс" в Париже 20/09/2020 REUTERS - CHRISTIAN HARTMANN

«Желтую» майку лидера он вырвал перед последним — 21-м — этапом гонки у своего соотечественника Приможа Роглича (Primoz Roglic), который при поддержке своей команды Team Jumbo – Visma лидировал в общем зачете на 11 этапах.

Тадей Погачар на последнем этапе "Тур де Франс" в Париже 20/09/2020 REUTERS - STEPHANE MAHE

Решающую победу Погачар одержал в субботу: он выиграл 20-й этап веломногодневки — гонку с раздельным стартом протяженностью 36 километров, показав результат в 55 минут 55 секунд.

Тадей Погачар на последнем этапе "Тур де Франс" в Париже 20/09/2020 AFP

Погачар, накануне своего дня рождения (в этот понедельник ему исполнилось 22 года), завершил гонку с результатом 87 часов 20 минут 5 секунд. Роглич занял второе место в общем зачете, отстав от победителя на 59 секунд. Третье место на подиуме занял ветеран велоспорта, австралиец Ричи Порт (команда Trek – Segafredo), отставший от лидера на 3 минуты 30 секунд. Все трое впервые поднялись на пьедестал почета знаменитой французской веломногодневки.

Тадей Погачар на последнем этапе "Тур де Франс" в Париже 20/09/2020 AFP

Тадей Погачар занял в истории «Тур де Франс» второе место самого молодого победителя велогонки, опередив в этом «возрастном рейтинге» прошлогоднего победителя французской «Большой петли», колумбийца Эгана Берналя (команда Ineos, бывшая Sky). В 2019 году Берналь выиграл «Тур де Франс» в 22 года. Самым молодым победителем веломногодневки остается француз Анри Корне, пришедший к финишу в «желтой» майке лидера в … 1904 году.

В минувшее воскресенье финальный этап велогонки стартовал в городе Мант-ля-Жоли (департамент Ивлин) и завершился — по традиции — на Елисейских полях. Из-за санитарных ограничений на финиш было допущено лишь 5000 зрителей.

Финиш велогонки в Париже сопровождался пролетом элитной пилотажной группы ВВС Франции Patrouille de France. 20/09/2020 Pool via REUTERS - FRANCOIS MORI

Веломногодневка «Тур де Франс» прошла в 107-й раз. В 2020 году маршрут был проложен только по территории Франции. Гонка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли на август из-за эпидемии коронавируса. Общая протяженность маршрута в этом году составила 3 470 км.

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