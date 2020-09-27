В Париже начались матчи основной сетки Ролан Гаррос

В воскресенье, 27 сентября, в Париже начался первый круг матчей Открытого чемпионата Франции по теннису.

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Впервые в истории Ролан Гаррос станет последним в серии турниров Большого Шлема: традиционно чемпионат проходит с конца мая по первую декаду июня, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на осень.

Проходящий в особенных условиях чемпионат начался тоже особым образом: из-за дождливой погоды в воскресенье утром для проведения матч открытия между Давидом Гоффеном и Янником Синнером впервые на Ролан Гарросе пришлось развернуть крышу над кортом Филиппа Шатрье. Конструкция покрывает площадь в 10 тысяч квадратных метров и, судя по прогнозу погоды на время чемпионата, еще не раз будет использоваться. Ролан Гаррос оставался последним из турниров Большого Шлема, на кортах которого не были установлены механические крыши на случай непогоды. В последнее десятилетие организаторы Открытого чемпионата Франции признали, что в плане удобства и инфраструктуры теннисный комплекс «Ролан Гаррос» в целом уступает более современным комплексам других турниров, вроде Уимблдона или Australian Open. В 2016-м началась масштабная реконструкция «Ролана Гарроса» по проекту архитектора Мишеля Коражу. По данным журнала Forbes, на расширение комплекса было выделено около 350 миллионов евро.

Первый матч закончился победой Синнера в трех сетах. На корте присутствовали несколько десятков зрителей. В мае президент Французской федерации тенниса (FFT) Бернар Джудичелли не исключал, что в виду санитарной обстановки, состязание и вовсе может пройти без зрителей. Однако по мере улучшения эпидемиологической ситуации организаторы решили принимать около 20 тысяч зрителей в день, что составляет около половины обычного зрительского потока. Затем французское правительство стало вводить новые ограничения, и в конечном итоге турнир сможет принимать не более тысячи зрителей в день, за исключением аккредитованных журналистов и организаторов.

Главным фаворитом Ролан Гарроса по-прежнему считается титулованный испанец Рафаэль Надаль, которому парижские корты покорялись 12 раз. Тем не менее, на всех участниках турнира сказывается нехватка игровой практики в период пандемии. Первый матч за 200 дней Надаль отыграл во втором круге Открытого чемпионата Италии, проходившего с 12 по 21 сентября. Во время игр в Риме эксперты констатировали, что именно из-за нехватки игровой практики испанец хуже реагировал на динамику игры.

Tennis World приводит слова Надаля о Ролан Гарросе этого года. Он отметил, что из всех розыгрышей чемпионата Франции, в которых ему удалось принять участие, нынешний проходит в самых сложных условиях. «На улице девять градусов — экстремальная ситуация для проведения турнира под открытым небом. Почти каждый день будет идти дождь, будет холодно и ветрено. Мячи сильно отличаются от тех, что были в предыдущие годы. Я уже тренировался такими мячами на Майорке в жару, а они уже были тяжелыми и медленными. Здесь, в Париже, они просто каменные в такую погоду. Мы должны адаптироваться к этому», — цитирует Tennis World спортсмена.

Одной из претенденток на победу в женской сетке считают румынку Симону Халеп, не уступившую в этом сезоне ни одного матча после поражения в полуфинале Australian Open в январе.

В 2019 году в мужском разряде победителем Ролан Гарроса стал Рафаэль Надаль, одолевший в финале австрийца Доминика Тима. В женском разряде сильнейшей стала австралийка Эшли Барти, обыгравшая чешскую спортсменку Маркету Вандроушову.

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