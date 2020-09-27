Француз Жюлиан Алафилипп стал чемпионом мира по велоспорту

Француз начал атаковать на последнем подъеме, менее, чем за 12 км до финиша.

Французский велогонщик Жюлиан Алафилипп в воскресенье, 27 сентября, одержал победу в групповой гонке на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту в Имоле.

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Вторым финишировал бельгиец Ваут Ван Арт, а третьим стал швейцарец Марк Хирши.

Француз начал атаковать на последнем подъеме, менее, чем за 12 км до финиша. Ему удалось уйти в отрыв и завершить гонку с преимуществом в 24 секунды перед ближайшими преследователями.

Алафилипп одержал победу всего через неделю после Тур де Франс-2020. В этом году гонщик стал лучшим на этапе Тур де Франс в Ницце 30 августа. В прошлом году он на протяжении 14 дней выступал в желтой майке лидера Большой петли.

Чемпион мира награждается так называемой радужной майкой — джерси с полосками синего, красного, черного, желтого и зелёного цветов. В ней спортсмен может выступать в следующем году в гонках той же дисциплины, в которой он стал триумфатором. Последний раз французский спортсмен завоевывал чемпионский титул в 1997 году. Тогда сильнейшим стал Лоран Брошар.

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