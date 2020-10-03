На Сицилии стартовала велогонка Джиро д’Италия

В субботу, 3 октября, в городе Монреале на Сицилии стартовала веломногодневка Джиро Д’Италия. Итальянский Гранд-тур должен был пройти с 9 по 31 мая, однако, как и большинство крупных спортивных состязаний, его перенесли из-за пандемии COVID-19.

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По первоначальному плану, гонка должна была открыться тремя этапами в Венгрии, а затем переместиться в Италию. В итоге старт «корса росса» был перенесен на Сицилию, где спортсмены проведут 4 дня, а затем продолжат гонку на материковой части Италии. Финальная неделя Джиро пройдет в Альпах, велогонщики совершат заезд на территорию Франции. Завершится тур 25 октября в Палермо.

В прошлом году победителем Джиро стал Ричард Карапас, выступавший тогда за команду Movistar. Карапас стал первым в истории эквадорцем, выигравшим Гранд-тур. Сейчас спортсмен выступает за INEOS Grenadiers и также может претендовать на высокое место в итоговой классификации. Победитель Тур де Франс-2018 Герейнт Томас также значится в списках возможных победителей: в 2020 году руководство INEOS Grenadiers приняло решение не включать Томаса в стартовую заявку на Тур де Франс, но заявить его на Джиро. Саймон Йейтс (Mitchelton — Scott) избрал итальянский тур главной целью сезона и подошел к старту гонки в хорошей форме. За победу поборется и итальянец Винченцо Нибали (Trek — Segafredo), выигрывавший Джиро в 2013 и 2016 годах и в прошлом году занявший вторую позицию за Карапасом. Если Нибали удастся взять верх, он станет самым возрастным гонщиком, когда-либо выигрывавшим Джиро — в ноябре Нибали исполнится 36 лет. О намерении побороться за розовую майку лидера заявлял и словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe), не одержавший в этом сезоне ни одной победы.

Самая первая итальянская супермногодневка прошла в 1909 году. Ее организатором выступил коллектив газеты La Gazzetta dello Sport. К тому моменту у него уже был опыт проведения крупных велогонок, таких как «Милан — Сан-Ремо». В первом заезде приняли участие 127 гонщиков, из них до финиша добрались лишь 49, преодолев в общей сложности чуть менее 2500 км. До 1914 года победитель определялся при помощи особой системы баллов, а не по сумме времени прохождения этапов. Прерывалась гонка лишь на периоды Первой и Второй мировых войн, так что в этом сезоне спортсмены вышли на старт в 103-й раз.

Джиро д’Италия называют еще и «розовой гонкой» — «Корса Роса». Майку именно этого цвета получает лидер генеральной классификации. Дело в том, что La Gazzetta dello Sport из соображений экономии печаталась в ХХ веке на бумаге розового цвета, которая была в разы дешевле обычной белой. Со временем издание поправило свое финансовое положение, но продолжило выходить на розовой бумаге, ставшей к тому времени частью фирменного стиля газеты.

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