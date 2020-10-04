Шура Китата из Эфиопии выиграл Лондонский марафон. Кениец Кипчоге уступил впервые с 2014 года

24-летний Шура Китата из Эфиопии в воскресенье, 4 октября, одержал победу в Лондонском марафоне. Фаворит забега, 36-летний кениец Элиуд Кипчоге, доминировавший на протяжении последних лет на марафонских дистанциях, финишировал восьмым.

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Китата преодолел марафонскую дистанцию за 2 часа 5 минут и 41 секунду, на одну секунду опередив кенийца Винсента Кипчумбу. Третьим финишировал Сисай Лемма из Эфиопии, уступивший лидеру 4 секунды. Долгое время участники марафона держались в плотной группе, однако на 38 километре Шура Китата ушел в отрыв. Поддержать ускорение смогли не все участники забега.

Для олимпийского чемпиона 2016 года в марафоне и многократного призера чемпионатов мира в беге на средние дистанции Элиуда Кипчоге прервалась победная серия, начавшаяся в 2014 году — в восьми элитных марафонских состязаниях он становился сильнейшим. В октябре 2019 года Кипчоге стал первым человеком в истории, которому удалось пробежать марафонскую дистанцию менее чем за два часа. Рекордный результат спортсмен показал на забеге в Вене. К сожалению, официально засчитать рекорд не смогут, так как он проходил не под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Рекордный результат спортсмен показал на забеге в Вене, пробежав 42 километра и 195 метров за 1 час 59 минут 40 секунд. Дистанцию он преодолел со средней скоростью 2 минут 50 секунд на километр, которая является недостижимой для большинства его соперников. К сожалению, официально засчитать рекорд не смогут, так как он проходил не под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Лондонский марафон стал в этом году исключением из правил — многие легкоатлетические состязания были отменены из-за пандемии COVID-19 и связанными с ней ограничениями. 12 августа стало известно, что не состоятся Парижские марафон и полумарафон. Чуть ранее об отмене заявили организаторы марафона во Франкфурте, впервые за 46 лет своего существования был отменен Берлинский марафон. Не проводились крупные забеги и в США — в Нью-Йорке, Бостоне и Чикаго. Однако организаторы соревнования в Лондоне приняли решение лишь перенести состязание с апреля на октябрь и пересмотреть маршрут забега. Октябрь внес свои коррективы в прохождение марафона: большую часть дистанции спортсмены бежали под дождем, а температура держалась на уровне 10 градусов.

В первенстве среди женщин сильнейшей второй год подряд стала рекордсменка мира из Кении Бригид Косгей, пробежавшая дистанцию за 2 часа 18 минут и 58 секунд. Второй финишировала американка Сара Холл, а третий результат показала кенийская бегунья Рут Чепнгетич.

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