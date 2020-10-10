Польская теннисистка Ига Швентек выиграла Ролан Гаррос. Это ее первый титул в карьере

В Париже в субботу, 10 октября, состоялся финал турнира Ролан Гаррос в женском разряде. Победу одержала 19-летняя польская спортсменка Ига Швентек.

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Соперницей Иги Швентек была американка София Кенин. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу польской теннисистки.

Титул Швентек — первый во всех отношениях: это и ее дебютный титул, и первое чемпионство Польши на турнире «Большого шлема». Кроме того, Швентек стала самой молодой теннисисткой, одержавшей победу на Ролан Гаррос, с 1992 года, когда сильнейшей стала Моника Селеш — спортсменка из Югославии, затем выступавшая за США. Наконец, в течение всего турнира Ига Швентек не уступила ни одного сета соперницам. В прошлый раз такой результат продемонстрировала француженка Жюстин Энен в 2007 году.

В воскресенье, 11 октября, состоится финал Ролан Гаррос среди мужчин. В нем сыграют Новак Джокович и Рафаэль Надаль. В случае победы, Надаль завоюет 13-й титул чемпиона французских кортов, он — первый теннисист, которому удалось выиграть один и тот же турнир «Большого шлема» 12 раз.

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