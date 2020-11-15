Хэмилтон повторил рекорд Шумахера и в седьмой раз стал чемпионом «Формулы 1»

35-летний британский автогонщик Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, в воскресенье, 15 ноября, одержал победу на Гран-при Турции, в седьмой раз стал чемпионом «Формулы 1» и тем самым повторил рекорд легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера.

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Титул победителя «Формулы 1» этого года стал седьмым в карьере Хэмилтона. По этому показателю он сравнялся с рекордом, установленным Михаэлем Шумахером: легендарный немец пять раз покорял чемпионат в составе «Феррари» и дважды — в составе «Бенеттона». Британец оформил свое первое чемпионство в 2008 году, когда выступал за «Макларен». В качестве пилота «Мерседеса» он становился сильнейшим в 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах. В октябре Хэмилтон сравнялся с Шумахером и по общему количеству побед на этапах «Формулы» — 91.

Церемония награждения победителя. POOL/AFP

Льюис Хэмилтон в социальных сетях поблагодарил поддерживавших его болельщиков и команду. «Семь званий чемпиона мира очень много значат для меня, я даже не могу этого описать, но есть еще одна гонка, которую нам только предстоит выиграть», — написал он в инстаграме, напомнив о необходимости сделать автогонки спортом, где полностью соблюдается равенство и каждый мог бы добиться желаемого, независимо от происхождения или цвета кожи. «Меня в этом году мотивировало желание подать пример следующему поколению, показать, что не стоит отказываться от того, о чем мечтаешь. Мне многие говорили, что моя мечта недостижима. Но вот я здесь. И вы тоже можете это сделать», — добавил пилот.

С седьмым титулом Хэмилтона поздравил футбольный клуб «Барселона». Футболисты разместили поздравление и фотографию гонщика, одетого в форменную футболку испанского клуба, в твиттере.

👏 Game recognises game. From all of the Barça family, congratulations @LewisHamilton on your 7th @F1 World Championship! 🏎️💨

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/yCUnIhtQMR — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 15, 2020

Партнер Хэмилтона по команде Валтери Ботас, следовавший за ним в итоговом рейтинге, после Гран-при Турции в общем зачете остался на второй строчке. В Стамбуле он финишировал 14-м и не набрал очков. Разрыв между первым и вторым местом зачетасоставил 110 очков, что позволило Хэмилтону заполучить титул триумфатора «Формулы 1» досрочно, хотя до закрытия сезона еще три Гран-при. Третью позицию в общем рейтинге занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Второе место в воскресенье, 15 ноября, на трассе в Стамбуле завоевал Серхио Перес из команды «Рейсинг Пойнт», третьим финишную черту пересек пилот «Феррари» Себастьян Феттель. В этом году организаторов Гран-при Турции раскритиковали за качество асфальта: за несколько недель до соревнования на трассе положили новое покрытие, оказавшееся слишком скользким.

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