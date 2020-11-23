ФИФА отстранила от деятельности главу Африканской конфедерации футбола

В ФИФА сочли, что в период с 2017 по 2019 год включительно Ахмад нарушил четыре статьи этического кодекса

Комиссия по этике Международной федерация футбола (ФИФА) на пять лет отстранила от деятельности вице-президента ФИФА и главу Африканской конфедерации футбола (CAF) Ахмада Ахмада.

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Его также обязали выплатить штраф в размере 185 тысяч евро за многочисленные нарушения. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте международной федерации в понедельник, 23 ноября.

Ахмад Ахмад родился в 1959 году на Мадагаскаре и занимал в стране должности госсекретаря по вопросам спорта и министра рыбного хозяйства. В 2017 году он сменил на посту президента CAF Иссу Хаяту из Камеруна.

В ФИФА сочли, что в период с 2017 по 2019 год включительно Ахмад нарушил четыре статьи этического кодекса: статью о верности принципам организации, о запрете на злоупотребление положением, на присвоение денежных средств, принятие подарков и получение или предоставление другим лицам различных привилегий.

В заявлении ФИФА отмечается, что была проведена проверка деятельности Ахмада, в том числе способов организации и финансирования паломничества в Мекку, а также его роли в сделках CAF с французской компанией спортивной экипировки Tactical Steel. В 2019 году африканская конфедерация расторгла контракт со своим тогдашним партнером — компанией Puma — и заключила новое соглашения с Tactical Steel. Предположительно, причиной этого стало личное знакомство Ахмада с руководством фирмы.

В 2019 году в Париже Ахмада Ахмада уже задерживали и допрашивали по подозрению в коррупции. Весной того же года генеральный секретарь Африканской конфедерации футбола египтянин Амр Фахми отправил в ФИФА письмо, в котором обвинил Ахмада в коррупции и домогательствах. По версии Фахми, Ахмад использовал бюджет организации в личных целях и позволял себе сексуальные домогательства к сотрудницам организации. Фахми скончался в возрасте 36 лет после продолжительной болезни.

До 30 ноября должность главы CAF будет исполнять заместитель Ахмада Констан Омари. Следующие выборы главы африканской федерации намечены на 12 марта 2021 года. Они пройдут в Марокко. О намерении выдвинуть свои кандидатуры заявили южноафриканский миллиардер Патрис Мотсеп, ивуариец Жак Анума, сенегалец Огюстен Сенгор и Ахмед Яхья из Мавритании.

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