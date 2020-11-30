Новым главой Всероссийской федерации легкой атлетики стал Петр Иванов

Новым главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) стал генеральный директор АО «Скоростные магистрали» Петр Иванов. Об этом стало известно в понедельник, 30 ноября. Иванову предстоит решить вопрос восстановления международного статуса федерации после масштабного допингового скандала.

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О назначении стало известно по итогам отчетно-выборной конференция ВФЛА, на которой присутствовали кандидаты на выборные должности, действующие члены президиума, делегаты, сотрудники контрольно-ревизионной комиссии, лица, обеспечивавшие работу конференции, и почетные гости.

На должность главы федерации помимо Иванова претендовали олимпийская чемпионка Сиднея Ирина Привалова и менеджер легкоатлетов Михаил Гусев. Кандидатуру Приваловой поддержали 7 человек, Гусева — 10, Иванова — 56.

Петр Иванов с октября 2020 года является главой дочерней компании РЖД «Скоростные магистрали», с конца 2016 года возглавлял Федерацию триатлона России. В 2013–2016 годах он занимал должность заместителя председателя правительства Московской области, в разные годы занимал руководящие должности в Мосгортрансе и Федеральной пассажирской компании.

По словам Иванова, он надеется, что Ирина Привалова согласится занять должность первого вице-президента ВФЛА.

Евгений Юрченко, занимавший пост главы федерации до 30 ноября, заявил о уверенности в том, что Иванов справится с проблемами организации. «Перед ним стоит два главных вопроса, во-первых, нужно решить вопрос финансирования федерации легкой атлетики, очень сложный и объемный. Во-вторых, нужно решить вопрос восстановления международного статуса федерации, который не может разрешиться уже шестой год», — приводит ТАСС слова Юрченко. C ноября 2015 года членство российской легкоатлетической федерации в World Athletics приостановлено, а в 2016 году российским спортсменам было разрешено участвовать в международных первенствах в нейтральном статусе.

В интервью «Р-Спорт», опубликованном 28 ноября, Петр Иванов рассказал, что планирует более активно обсуждать перспективу восстановления статуса ВФЛА с представителями World Athletics. Он также заявил, что намерен «действовать в рамках нулевой терпимости к допингу» и провести ребрендинг федерации.

Суд Парижа 16 сентября приговорил к трем годам тюрьмы бывшего главу ВФЛА Валентина Балахничева по делу о коррупции и взятках в обмен на сокрытие результатов положительных допинг-проб российских спортсменов.

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