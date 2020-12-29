«ПСЖ» расторг контракт с Томасом Тухелем

Во вторник, 29 декабря, администрация футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» сообщила о том, что Томас Тухель покинет пост главного тренера команды. Предполагается, что его место займет аргентинец Маурисио Почеттино.

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47-летний немец Томас Тухель тренировал парижскую команду с мая 2018 года, его контракт официально должен был подойти к концу в июле 2021. В пресс-релизе на сайте клуба говорится, что «после глубокого анализа спортивной ситуации «ПСЖ» принял решение разорвать контракт» с Тухелем. Отмечается, что его уведомили об этом 23 декабря — в день победы «ПСЖ» над «Страсбуром» со счетом 4:0. По данным немецкого издания Bild, досрочное расторжение контракта обойдется клубу в 6 млн евро.

Под руководством Тухеля «ПСЖ» провел 127 матчей, в 95 из них одержал победу. В августе 2020 года парижане под его руководством впервые в истории клуба вышли в финал Лиги чемпионов, где уступили «Баварии».

Положение Тухеля казалось нестабильным с осени, когда он выступил с критикой трансферной стратегии клуба. Затем последовали два поражения «ПСЖ» в матчах Лиги чемпионов — против «Манчестер Юнайтед» в октябре и «Лейпцига» в ноябре. Во французской Лиге 1 столичный клуб также потерпел поражения от соперников из Марселя и Лиона.

Маурисио Почеттино (слева) заменит Томаса Тухеля (справа) в "ПСЖ" © AP Photo/Alastair Grant - AP Photo/Francois Mori

Незадолго до того, как стало известно о его отставке, Тухель дал интервью немецкому Sport 1. В нем он отметил, что «ПСЖ» является клубом, существование которого выходит далеко за рамки футбола. «Я люблю только футбол, а в таком клубе речь не всегда идет лишь о нем. Тогда я сказал сам себе: „Я всего лишь хочу быть тренером“», — объяснил немец.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поблагодарил Тухеля за работу и пожелал ему всего наилучшего. «Он вложил много энергии и страсти в работу, и мы несомненно запомним хорошие времена, которые провели вместе», — заявил Аль-Хелаифи.

По сообщениям Bild, Тухель заинтересован в тренерской работе с «Челси». В 2017 году он уже вел переговоры с английским клубом после того, как оставил должность тренера «Боруссии».

Стать тренером парижского клуба вместо Тухеля должен Маурисио Почеттино. Во время игровой карьеры аргентинец выступал в «ПСЖ» в качестве защитника — с 2001 по 2003 год. В интервью Le Parisien Почеттино рассказывал о желании видеть в составе «ПСЖ» форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Контракт Месси с «Барсой» истекает летом 2021 года.

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