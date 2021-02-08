Олимпиада по-французски: что известно о спортивных объектах для Игр 2024 года в Париже

17 декабря 2020 года оргкомитет Олимпиады в Париже представил карту олимпийских и паралимпийских объектов, на которых будут проходить соревнования в 2024 году. Пандемия COVID-19 и вызванный ею экономический кризис заставили оргкомитет внести ряд корректив в первоначальный план и отказаться от строительства некоторых спортплощадок. При этом основные принципы олимпийского проекта – 2024 остались прежними: состязания должны органично вписываться в жизнь французской столицы, а новые объекты следует строить там, где это пойдет на пользу местным жителям после завершения Игр.

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Исторические декорации

Олимпийский проект французской столицы задумывался в гармонии с историческим и архитектурным наследием. Отчасти по этой причине большинство олимпийских состязаний пройдут на площадках, расположенных в историческом центре Парижа или в непосредственной близости от него.

В теннисном комплексе Ролан Гаррос пройдут соревнования по теннису и боксу. В павильонах столичного выставочного центра Paris Expo на Порт-де-Версаль состоятся первенства по настольному теннису, волейболу, тяжелой атлетике и часть баскетбольных матчей. Финалы баскетбольного турнира примет Accor Arena в квартале Берси, где ежегодно проводятся теннисные первенства Paris Rolex Masters. Там же будут состязаться и спортивные гимнасты.

Места проведения олимпийских состязаний в 2024 году. Париж, Иль-де-Франс, вся Франция {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Соревнования по художественной гимнастике и бадминтону было решено провести на строящейся «Арене II» (Paris Arena II) в 18-м округе Парижа возле Порт-де-ла-Шапель. Пловцы будут состязаться на арене в деловом квартале Дефанс — Paris La Défense Arena, там же пройдут финалы турнира по водному поло.

Организаторы парижской Олимпиады решили вынести часть соревнований за пределы спортплощадок и провести их непосредственно в исторических точках города, вписав таким образом Игры в повседневную жизнь парижан. Так, первенства по фехтованию и тхэквондо пройдут в здании Гран-Пале — Большом дворце, входящем в Объединение национальных музеев RMN. Сильнейшие среди лучников определятся в декорациях Дворца Инвалидов, где расположен Музей Армии, а первенства по пляжному волейболу и единоборствам пройдут на Марсовом поле возле Эйфелевой башни. На площади Согласия, где уже организовываются Олимпийские дни, было решено в 2024 году провести состязания по скейтбордингу, BMX, брейкдансу и уличному баскетболу.

Олимпийский день на площади Согласия, 2019 год RFI/Anna TIKHOMIROVA

Марафонскую и триатлонную дистанции предполагается проложить по набережным Сены, разместив стартовую либо финишную отметку возле моста Йена. Там же будут начинать или завершать соревнования пловцы на открытой воде.

Ожидается, что первенства среди велосипедистов будут завершаться на Елисейских полях, как это традиционно происходит в рамках Тур де Франс.

Взгляд в будущее

Уже в момент подачи заявки на проведение в 2024 году Олимпиады парижский оргкомитет подчеркнул, что намерен использовать имеющиеся спорткомплексы и площадки, а затевать стройку лишь там, где после Олимпийских игр наличие такого объекта пойдет на пользу местным жителям и будет способствовать развитию региональной инфраструктуры.

95% площадок, необходимых для организации первенства мирового масштаба, в Париже уже существуют. В некоторых случаях их требуется лишь модернизировать. Исключение составляют «Арена II», которую возводят в 18-м округе Парижа, а также центр водных видов спорта, Олимпийская деревня и медиацентр, которые было предложено организовать в департаменте столичного региона Сена-Сен-Дени. При принятии этого решения оргкомитет руководствовался перспективой долгосрочного развития этого департамента, пользующегося репутацией бедного и неблагополучного. К примеру, там будут построены дома, в которых в 2024 году будут проживать олимпийцы, а затем их превратят в жилые комплексы.

Макет Олимпийской деревни ОИ-2024, 22 ноября 2019 года. AFP/Archives

Ключевым местом проведения парижских Олимпийских игр станет стадион «Стад де Франс», также расположенный в департаменте Сена-Сен-Дени. Эта арена, рассчитанная на 81 тысячу зрителей, примет церемонии открытия и закрытия, соревнования легкоатлетов и регбийное первенство.

Центр водных видов спорта с четырьмя бассейнами, в том числе с 50-метровым бассейном с 10 дорожками и регулируемой глубиной, должен располагаться рядом со «Стад де Франс». На его возведение было выделено 170 млн евро, завершить строительство планируется в 2023 году. Во время Олимпийских игр там пройдут соревнования по синхронному плаванию, прыжкам с трамплина и отборочные этапы соревнований по водному поло. С 2025 года предполагается передать центр региону и превратить его в крупный спортивный комплекс, где смогут тренироваться жители департамента. Федерация плавания Франции уже заявляла о намерении открыть там школу для обучения всех желающих, независимо от возраста. При этом, как обещает оргкомитет, лишь водными видами спорта центр не ограничится, и жители региона смогут заниматься там фитнесом, скалолазанием, баскетболом и другими видами спорта.

Проект центра водных видов спорта в Сен-Дени

Из соображений экономии оргкомитет ОИ-2024 решил отказаться от идеи строительства открытого бассейна возле центра водных видов спорта. Планировалось провести там соревнования по плаванию, однако в итоге пловцы будут состязаться на арене «Пари-ла-Дефанс».

Медиацентр будет располагаться в Ле Бурже. Там же пройдут первенства по стрельбе и скалолазанию. Предполагалось также разбить там площадки для соревнований по волейболу, но позже от этого проекта было решено отказаться.

Против строительства новых зданий и спортивных объектов в Сен-Сен-Дени выступают некоторые жители региона и представители общественных организаций. 17 ноября 2020 года они провели протестное шествие, завершившееся возле мэрии Сент-Уан. Противники проекта полагают, что в результате строительства регион не получит более развитую инфраструктуру, а столкнется с экологическими проблемами и обнищанием населения. Представители некоторых объединений организовывают «toxic tours» — импровизированные экскурсии по местам, где планируются олимпийские стройки. Во время таких туров активисты демонстрируют, какой вред может быть нанесен окружающей среде, если строительство не остановить.

За пределами Парижа

Несмотря на то, что главным местом действия в 2024 году станет Париж, проникнуться олимпийским духом смогут и жители других уголков Франции. К примеру, олимпийское футбольное первенство пройдет под лозунгом «7 городов, 7 стадионов»: матчи женских и мужских сборных, помимо Парижа, примут у Бордо, Лион, Марсель, Нант, Ницца и Сент-Этьен.

Часть гандбольных матчей было решено провести в Лилле, соревнования по парусному спорту — в Марселе, а в качестве места проведения первенства по серфингу был выбран главный остров Французской Полинезии Таити и его культовый пляж Теахупоо.

Соревнования по серфингу пройдут на Таити AFP/Archives

Соревнования в остальных видах спорта было решено организовать в парижских пригородах. Часть состязаний по велоспорту пройдет на историческом велодроме в департаменте Ивлин (Yvelines). Неподалеку также будут соревноваться гольфисты.

Сильнейшие в пятиборье и конном спорте будут определяться в историческом антураже Версаля, а каноисты будут состязаться в Вер-сюр-Марн в 25 км от Парижа. Город Эланкур в западном пригороде Париже примет соревнования по маунтинбайку, а турнир по хоккею на траве состоится в департаменте О-де-Сен, а городе Коломб.

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