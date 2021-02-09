Словенская Поклюка примет чемпионат мира в пятый раз. Здесь также регулярно проводятся этапы Кубка мира. На фото - мужской масс-старт, 2016 год.

В среду, 10 февраля, в Словении откроется чемпионат мира по биатлону — главное событие сезона, в котором принимают участие практически все сильнейшие спортсмены. Из-за пандемии COVID-19 контакты участников турнира с внешним миром будут сведены к минимуму. Биатлонисты из России, в соответствии с санкциями Всемирного антидопингового агентства, будут выступать в нейтральном статусе.

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Поклюка вместо Тюмени

За исключением годов проведения зимних Олимпийских игр, чемпионат мира по биатлону проходит ежегодно. В 2020 году первенство принимала итальянская коммуна Антхольц-Антрсельва, в 2021-м турнир организовывается в 55-й раз и пройдет в словенском местечке Поклюка.

Место проведения чемпионата определялось в 2016 году на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в Кишиневе, и тогда было решено отдать право проведения России — чемпионат должен был состояться в Тюмени. Но в 2017 году на экстренном конгрессе в австрийском Фибербрунне IBU предложил Союзу биатлонистов России добровольно отказаться от проведения чемпионата на фоне обвинений в применении допинга. В противном случае международный союз предупреждал, что лишит Россию этого права в одностороннем порядке. Так ЧМ-2021 переехал в Поклюку, где мировые первенства такого уровня проводились уже четыре раза.

We invite you all to join us at the virtual opening ceremony of the IBU World Championships Biathlon 2021 Pokljuka: streamed on Biathlon Pokljuka Facebook page & official website of the Championships https://t.co/WzMd1P2Ftb. The ceremony starts at 6 pm. #pokljuka2021 pic.twitter.com/fk1FjCSD0q — Biathlon Pokljuka (@BiatlonPokljuka) February 9, 2021

Еще в 2016 году после кишиневского конгресса члены других оргкомитетов, в первую очередь чешского курорта Нове-Место, выразили сомнения в непредвзятости представителей IBU, отдавших предпочтение тюменской заявке. В 2018 году австрийская полиция и независимая комиссия начали расследование предполагаемых коррупционных нарушений в союзе и фактов сокрытия положительных допинг-проб.

В том же году немецкие СМИ сообщили о том, что WADA обвиняет занимавшего тогда пост президента IBU Андерса Бессеберга в получении взяток от российской стороны в обмен на преференции. В конце января 2021 года независимая комиссия обнародовала результаты проверки. По заключению комиссии, Бессеберг, а также генеральный секретарь IBU Николь Рёш, продвигали интересы российской стороны, в том числе скрывая положительные допинг-пробы. Экс-главе IBU может грозить до 10 лет лишения свободы.

Фавориты и действующие чемпионы

Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля, всего в программе турнира — 12 гонок. Откроется турнир смешанной эстафетой. Чемпионами прошлого года в этой дисциплине стали норвежцы. Действующими чемпионами в спринте являются россиянин Александр Логинов и норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн, в гонке преследования — француз Эмильен Жаклен и итальянка Доротея Вирер, также являющаяся чемпионкой в индивидуальной гонке. Среди мужчин в индивидуальной гонке победу одержал титулованный француз Мартен Фуркад, завершивший карьеру весной прошлого года. В масс-стартах, а также в сингл-миксте в 2020 году доминировали мужская и женская сборные Норвегии. Наконец, в эстафете на прошлом чемпионате победу одержали французы и норвежки.

Накануне чемпионата в Поклюке наиболее предпочтительно по-прежнему выглядит норвежская сборная, в общем зачете Кубка мира доминирующая практически во всех дисциплинах. Конкуренцию норвежским спортсменам составляют итальянка Доротея Вирер, лидирующая в зачете по индивидуальным гонкам, и француженка Жюли Симон — в масс-стартах. В классических эстафетах общий зачет возглавляют мужская сборная Норвегии и женская сборная Германии, а в смешанных эстафетах — спортсмены из Франции.

Мужская сборная Франции после победы в эстафете на ЧМ-2020 в Антрсельве, 22 февраля 2020 AFP

Францию на ЧМ-2021 будут представлять Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Хлоя и Анаис Шевалье и Жюли Симон. В российскую заявку вошли Александр Логинов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Казакевич и Лариса Куклина.

Нейтральный статус россиян

На чемпионате мира в Поклюке биатлонисты из России будут выступать в нейтральном статусе в соответствии с санкциями WADA. Вместо национального флага будет использоваться флаг Союза биатлонистов России, при этом формулировку «Союз биатлонистов России» использовать также нельзя — только аббревиатуру СБР (RBU, Russian Biathlon Union). Форма спортсменов может быть выполнена в цветах российского флага, однако самого триколора или иной национальной символики на ней быть не должно. В случае победы спортсменов из России на торжественной церемонии награждения будет звучать гимн IBU.

Действующий чемпион мира в спринте россиянин Александр Логинов. В этом году российские биатлонисты будут выступать в нейтральном статусе. AFP

В декабре 2019 года WADA постановило дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и ввести ряд санкций на четырехлетний срок. РУСАДА обратилось в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), чтобы оспорить решение WADA. Суд отклонил апелляцию, однако наказание скорректировал, сократив срок действия санкций с четырех до двух лет. Таким образом, ограничения перестанут действовать в декабре 2022 года.

До тех пор российские спортсмены имеют право участвовать в чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх в нейтральном статусе, без демонстрации национальной символики. Оговаривалось, что на форме атлетов может фигурировать надпись «Россия» при условии, что на ней также есть надпись «Нейтральный атлет» аналогичного или большего размера. Также CAS обязал Россию выплатить WADA штраф, РУСАДА была лишена статуса соответствия и сможет вновь получить его при выполнении ряда условий по истечении периода дисквалификации, а Россия не имеет права проводить или претендовать на проведение чемпионатов мира и Олимпийских игр. Наконец, представители российских властей, включая главу государства, на срок действия санкций были лишены права посещения чемпионатов мира, Олимпиад и Паралимпиад и за редким исключением не могут занимать должности в международных спортивных организациях.

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