Бронза Пентюро и победы швейцарок: в Италии проходит чемпионат мира по горнолыжному спорту

На чемпионате мира по горнолыжному спорту разыграны первые комплекты медалей. В супергиганте и скоростном спуске победили швейцарские спортсменки — впервые более чем за 30 лет. Француз Алекси Пентюро впервые за шесть лет поднялся на третью ступеньку пьедестала почета в супергиганте. О том, чем еще порадует поклонников горных лыж чемпионат, проходящий в местечке Кортина д’Ампеццо, где когда-то отдыхал Эрнест Хемингуэй и где, по одной из легенд, он впервые отрастил бороду, — в материале RFI.

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46-й Чемпионат мира по горнолыжному спорту открылся 8 февраля и продлится до 21 февраля. Должны быть разыграны 13 комплектов наград. К вечеру субботы, 13 февраля, чемпионы в трех дисциплинах уже определены — в скоростном спуске и супергиганте среди женщин, а также в супергиганте среди мужчин.

Супергигант и скоростной спуск: первые победы швейцарок за более чем 30 лет

По итогам розыгрышей двух медальных комплектов среди женщин доминируют горнолыжницы из Швейцарии: 11 февраля сильнейшей на трассе супергиганта стала Лара Гут-Бехрами, ее соотечественница Коринн Зутер выиграла серебро, а третьей стала американка Микаэла Шиффрин. 13 февраля Зутер стала чемпионкой мира в скоростном спуске, Гут-Бехрами завоевала бронзовую награду, а на вторую ступеньку пьедестала поднялась спортсменка из Германии Кира Вайдле.

Corinne Suter is the Downhill World Ski Champion!!! 🇨🇭 1:34.27



🥈 Kira Weidle 🇩🇪 1:34.47 (+0.20)

🥉 Lara Gut-Behrami🇨🇭 1:34.64 (+0.37)#Cortina2021 pic.twitter.com/IXEfVYBUTP — Cortina 2021 (@cortina2021) February 13, 2021

Победы швейцарок — исторические: Коринн Зутер стала первой с 1989 года горнолыжницей из Швейцарии, выигравшей мировой чемпионский титул в скоростном спуске, а Гут-Бехрами — первой швейцарской чемпионкой в супергиганте с 1987 года. Всего на счету 26-летней Коринн Зутер четыре медали чемпионатов мира, на счету 29-летней Гут-Бехрами — семь наград.

У Пентюро бронза в супергиганте

11 февраля мужчины разыграли комплект наград в супергиганте. Победу одержал австриец Винсент Крихмайер, второе место завоевал немец Ромед Бауман, а третье — француз Алекси Пентюро. Бронза Пентюро — первая награда француза в супергиганте за более чем шестилетний период. Медальные надежды француз обоснованно связывает с дисциплинами, в которых он традиционно выступает успешно, — слалом и комбинация. В этом сезоне Пентюро также лидирует в общем зачете Кубка мира, вероятнее всего, ему удастся удержаться на первой строчке рейтинга и стать первым обладателем Большого хрустального глобуса из Франции с 1997 года. Тогда БХГ завоевал горнолыжник Люк Альфан, затем переквалифицировавшийся в автогонщики и выигравший ралли Лиссабон — Дакар в 2006 году.

Винсент Крихмайер подошел к чм в статусе одного из фаворитов в скоростных видах: в 2019 году он был вторым в супергиганте, а в текущем сезоне одержал победы на двух этапах кубка, предшествовавших чемпионату. Статус фаворита он подтвердил на трассе супергиганта. Это первое золото подобного уровня на счету австрийца.

В воскресенье, 14 февраля, определится сильнейший в скоростном спуске среди мужчин, 15 февраля пройдут соревнования в комбинации, 16 февраля — в параллельном гигантском слаломе, на 17 февраля намечено командное состязание, на 18 и 19-е — гигантский слалом. Завершат чемпионат соревнования в слаломе 20 и 21 февраля.

Кортина-д’Ампеццо: от Хемингуэя до Олимпийских игр

Чемпионат мира проходит в Италии, в Кортина-д’Ампеццо. В 1924 году там провел зиму писатель Эрнест Хемингуэй вместе с супругой Хэдли и сыном Джеком. Существует легенда, согласно которой именно во время поездки на горнолыжный курорт Хемингуэй впервые отпустил бороду — чтобы защититься от солнца и снега. После поездки в Кортина д’Ампеццо Хемингуэй написал рассказ «Кросс по снегу», вошедший в первый американский сборник рассказов писателя «В наше время».

Живописные окрестности итальянского курорта не раз становились съемочной площадкой. Именно там снималась картина 1968 года Витторио де Сика «Любовники» с Марчелло Мастрояни и Фэй Данауэй, фильм «Только для твоих глаз», в котором роль Джеймса Бонда исполнил Роджер Мур, боевик 1993 года «Скалолаз» с Сильвестром Сталлоне и многие другие киноленты.

Cortina 2021, Mondiali di sci alpino: le Frecce Tricolori stendono il Tricolore sulle Dolomiti



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📸 ©Aeronautica Militare#Cortina2021@ItalianAirForce @cortinadolomiti pic.twitter.com/QQ1pwAZnoz — Cortina 2021 (@cortina2021) February 11, 2021

В истории курорта, расположенного в Доломитовых Альпах, прослеживается некая символика круглых чисел. В 1956 году там проходили VII зимние Олимпийские игры, ставшие первым зимним соревнованием подобного масштаба, в котором приняли участие советские спортсмены. Ожидается, что спустя 70 лет, то есть в 2026 году, Кортина-д’Ампеццо вновь станет местом проведения олимпийского первенства, вместе с Миланом. Пока же на курорте регулярно проходят этапы кубка мира по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, скелетону и бобслею. Чемпионат мира по горнолыжному спорту вернулся на итальянский курорт через 80 лет — в прошлый раз аналогичный чм организовывался там в 1941 году, однако результаты этого состязания были аннулированы после Второй мировой войны, так как в соревнованиях принимали участие лишь спортсмены из стран гитлеровской коалиции и ее союзники.

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