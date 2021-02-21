Сборная Франции увозит семь наград с чемпионата мира по биатлону

В воскресенье, 21 февраля, подошел к концу 55-й чемпионат мира по биатлону, проходивший в словенской Поклюке. Франция в общем медальном зачете заняла второе место, завоевав семь наград. Лидерами, в соответствии с прогнозами, стала сборная Норвегии, на счету которой 14 медалей. Российские спортсмены увозят с первенства одну бронзу — в мужской эстафете.

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Открылся чемпионат 10 февраля смешанной эстафетой, победу в которой одержали фавориты турнира — норвежцы. Всего сборная Норвегии завоевала на чемпионате 14 наград: 7 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали. Помимо смешанной, норвежские спортсмены стали сильнейшими в мужской и женской эстафетах и сингл-миксте. Тириль Экхоф завоевала три индивидуальных награды — два золота (в спринте и гонке преследования) и бронзу в масс-старте. Ингрид Тандревольд стала третьей в индивидуальной гонке и второй в масс-старте. Среди мужчин лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Тиннес Бё стал бронзовым призером в гонке преследования, Стурла Холм Легрейд стал чемпионом мира в индивидуальной гонке и масс-старте, а бронзовую медаль в этой дисциплине в копилку норвежцев принес Йоханнес Дале. Он также стал вторым в масс-старте.

Медальные шансы сборной Франции также оценивались довольно высоко, и спортсменам удалось оправдать надежды болельщиков. На их счету семь медалей. В спринте Симон Дестье и Эмильен Жаклен заняли второе и третье места, а Кантен Фийон-Майе стал бронзовым призером масс-старта. Также Жаклен завоевал титул чемпиона мира в гонке преследования. «Порой, когда хочешь победить, нужно уметь принимать поражения. Для меня все так и было. Я знал, что хочу завоевать титул, но еще я знал, что это будет очень сложно сделать при наличии таких сильных соперников», — прокомментировал он свой триумф. Среди биатлонисток отметилась Анаис Шевалье-Буше, завоевав серебро в спринте и бронзу в гонке преследования. Еще одно золото сборной принес дуэт Антонен Гигонна и Жюлья Симон в сингл-миксте.

🥳Congratulations to the medallists of the Men's Mass Start race at the IBU World Championships Biathlon 2021 in Pokljuka.



🥇 Sturla Holm Laegreid NOR 🇳🇴

🥈 Johannes Dale NOR 🇳🇴

🥉 Quentin Fillon Maillet FRA 🇫🇷@NSSF_Biathlon @FedFranceSki #pokljuka2021 #ifeelslovenia pic.twitter.com/4Pi1ddiKvF — Biathlon Pokljuka (@BiatlonPokljuka) February 21, 2021

Отличный результат показали спортсмены из Швеции. Они завоевали три индивидуальных и три командных награды, в том числе одно золото — у Мартина Понсилуомы в спринте.

Россияне, выступавшие на чемпионате в нейтральном статусе в соответствии с антидопинговыми санкциями, покидают чемпионат с одной — бронзовой — наградой в мужской эстафете. За медаль финишер Эдуард Латыпов сражался с французом Эмильеном Жакленом. Кроме того, по одной бронзе завоевали украинские биатлонистки в эстафете и белорусская спортсменка Анна Сола в спринте.

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