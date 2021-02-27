ЧМ по лыжным видам спорта: россиянин Большунов принес золото своей команде

Российский лыжник Александр Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне. Это первое золото мирового первенства в карьере спортсмена, а также первая награда в копилке команды, выступающей на чемпионате в немецком Оберстдорфе в нейтральном статусе. В общем медальном зачете соревнования с большим отрывом лидирует сборная Норвегии.

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В мужском скиатлоне 2×15 км Александр Большунов оставил позади пятерых соперников из Норвегии. Симен Хегстад Крюгер финишировал вторым, Ханс Кристер Холунд — третьим. Четвертым соревнование закончил Йоханнес Клебо, за которым пересекли финишную черту еще два норвежца — Эмиль Иверсен и Шюр Рёте. Российские лыжники Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Евгений Белов завершили гонку 8-м, 18-м и 23-м соответственно.

«В последний подъём я бежал и при каждом движении говорил себе: „Я должен стать чемпионом мира“. <…> Главным было отцепить Клебо, чтобы на финише было попроще. Я сумел это сделать, а дальше главное было — быть рядом, чтобы на финишном подъеме сделать всё, как могу», — прокомментировал свою победу журналистам телеканала «Матч ТВ» Большунов.

Скиатлон на ЧМ-2021. Ярчайшие моменты за минуту pic.twitter.com/tdWd3NCONb — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) February 27, 2021

Серебряный призер скиатлона Крюгер заявил норвежскому телеканалу NRK, что доволен вторым местом: «Мне было нечего противопоставить Большунову на последнем подъеме. И я знал, что он сильнее меня на финишной прямой. Я очень доволен серебром. Думаю, что получил максимум от этого дня. Я не мог бежать быстрее на подъемах, а это был мой единственный шанс оторваться от Большунова».

Личная победа для «поддержания интриги»

Победы Александру Большунову желали не только российские болельщики и эксперты, но и поклонники лыжных гонок из других стран. К примеру, выказывал поддержку российскому лыжнику эксперт норвежского портала Nettavisen Торбьорн Нордвалл, ранее работавший менеджером шведской сборной. Он отмечал, что победа Большунова, разумеется, важна для самого спортсмена и его сборной, но также и для интереса к лыжным гонкам в мире. С одной стороны, по словам Нордвалла, Большунов просто заслуживает победы, с другой стороны, постоянное присутствие исключительно норвежских спортсменов на пьедестале лишает соревнования интриги.

В спринте 25 февраля Александр Большунов — действующий лидер Кубка мира и победитель многодневки Тур де Ски-2021 — перед заключительным подъемом лидировал, однако затем уступил трем лыжникам из Норвегии и в итоге финишировал четвертым. Еще один россиянин Сергей Устюгов в завершил гонку пятым.

Звание чемпиона в скиатлоне стало первым титулом ЧМ в карьере Большунова. На мировом первенстве в австрийском Зеефельде в 2019 году он завоевал четыре серебряных награды — в скиатлоне, эстафете, гонке на 50 км классикой и командном спринте. Годом ранее на Олимпийских играх в Пхенчхане Большунов четыре раза поднимался на призовой подиум: на третью ступеньку в спринте и на вторую — в гонке на 50 км, командном спринте и эстафете.

A Skiathlon league of their own 🥇🥈🥉

Therese Johaug claims her 5th Skiathlon World Champions medal and becomes the most successful athlete in this discipline at World Ski Championships 🙌 #historymaker #fiscrosscountry #oberstdorf2021 pic.twitter.com/7QaVYL8gux — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) February 27, 2021

В женском скиатлоне, который прошел 27 февраля, победу одержала фаворитка из Норвегии Тереза Йохауг, серебро и бронза достались спортсменкам из Швеции — Фриде Карлссон и Эббе Андерссон. В состязании принимали участие российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Яна Кирпиченко. Лучшая из них — Сорина — финишировала восьмой.

В соответствии с антидопинговыми санкциями, действующими в отношении России, сборная соревнуется под флагом национального Олимпийского комитета, а на церемониях награждения вместо государственного гимна звучит гимн Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Норвегия — лидер медального зачета

42-й чемпионат мира по лыжным видам спорта открылся 24 февраля и завершится 7 марта. Баварский Оберстдорф принимает мировое первенство уже в третий раз. На чемпионате разыгрываются 24 комплекта наград — в лыжных гонках, двоеборье и прыжках с трамплина.

В общем медальном зачете лидирует сборная Норвегии, у которой 14 наград — четыре золота и по пять серебряных и бронзовых медалей. Помимо наград в мужском и женском скиатлонах, норвежские спортсмены заняли весь подиум в мужском спринте (Клебо, Валнес и Тоугбёль) и женском двоеборье (Хансен, Лунн), а также завоевали серебро в женском спринте (Касперсен) и золото и бронзу в мужском двоеборье (Риибер, Офтербю). Еще два призовых места заняли норвежские прыгуньи с трамплина: Марен Лундбю стала второй в индивидуальных соревнованиях и вместе с партнершами по сборной Сильей Опсет, Анне Стрём и Теей Миньянь Бъёрсет завоевала бронзу в командном первенстве.

По три награды каждой пробы — у спортсменов из Словении и Швеции. Шведка Йонна Сундлинг 25 февраля стала чемпионкой мира в спринте, а серебро и бронзу сборная завоевала в скиатлоне. Словенские прыгуньи с трамплина стали вторыми в командных соревнованиях, а Анамарии Лампич удалось финишировать третьей в спринте.

Помимо россиян, по одной медали у сборных Австрии, Японии и Финляндии: австрийские прыгуньи с трамплина завоевали золото в командном первенстве, японская прыгунья Сара Таканаси стала третьей в индивидуальном соревновании, а финский лыжник Илкка Херола стал вице-чемпионом мира в двоеборье.

Французским лыжникам пока не удалось порадовать болельщиков медалями. 27 февраля в скиатлоне не участвовал лидер сборной и четвертый номер зачета Кубка мира Морис Манифика, решивший поберечь силы для соревнований в других дисциплинах. Клеман Парисс показал 12-е время, Жюль Лапьер — 16-е, а ветеран сборной Жан-Марк Гайяр финишировал 28-м.

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