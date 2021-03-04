Год без зрителей: как во Франции думают возвращать болельщиков на спортивные арены

Пандемия COVID-19 лишила спортивных болельщиков возможности личного присутствия на любимых соревнованиях, а спортсменов — фанатской энергии и поддержки на спортплощадках. Санитарные, спортивные и экономические власти Франции стремятся выработать тактику, которая бы позволила хотя бы части зрителей вновь посещать спортивные мероприятия.

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На недавно завершившемся чемпионате мира по биатлону на финишной трибуне — вместо настоящих зрителей — спортсменов поджидали картонные фигуры, установленные организаторами. Во время телетрансляций футбольных матчей для создания иллюзии присутствия болельщиков добавляют запись шумящих и скандирующих трибун. На какие только ухищрения не идут организаторы спортивных мероприятий, чтобы компенсировать отсутствие зрителей. При этом, как отмечали в Федерации лыжного спорта Франции, без фанатов, встречающих на финише, атмосфера состязаний остается странной.

Спортивные мероприятия стали проводить без зрителей или при ограниченном их количестве в связи с пандемией коронавируса. Напомним, во Франции 17 марта 2020 года был объявлен первый локдаун. Таким образом, уже почти год спортивные события в стране проходят без привычного количества зрителей. К примеру, из-за санитарных ограничений теннисный турнир Ролан Гаррос-2020 в день могли посещать не более тысячи человек, за исключением аккредитованных журналистов и организаторов. За год до пандемии на турнире был установлен рекорд посещаемости — впервые в истории в течение соревнования, длившегося две недели, на трибунах побывали более 500 тысяч зрителей.

Трибуны Ролан Гарроса при санитарных ограничениях, 7 октября 2020 AP - Christophe Ena

Ограничение количества зрителей — и тем более их отсутствие — имело серьезные экономические последствия. Особенно сильно пострадали те виды спорта, в которых доход наиболее зависит от продажи билетов на соревнования и игры: в случае Франции — это волейбол, баскетбол, гандбол и регби. По словам директора расположенного в Лиможе Центра экономики и права в спорте Дидье Примо, компенсировать нехватку прибыли от продажи билетов возможно при помощи заключения крупных контрактов на телетрансляции, однако эта опция доступна далеко не всем. Даже в наиболее насыщенной рекламными и спонсорскими средствами сфере футбола не обошлось без потерь: экономические последствия санитарного кризиса усугубили положение клубов, испытывавших финансовые трудности еще до пандемии. Недавно о сокращении не менее 20 рабочих мест объявил клуб «Жиронден де Бордо», шесть раз за историю своего существования становившийся чемпионом Франции.

Возвращение зрителей на спортплощадки если и не поможет быстро преодолеть финансовые трудности, то точно улучшит ситуацию. Разговоры о том, как может проходить снятие ограничений числа болельщиков, возобновляются каждый раз, как министерство здравоохранения Франции констатирует хотя бы минимальную стабилизацию показателей распространения COVID-19 в стране.

2 декабря 2020 года премьер-министр Франции Жан Кастекс в комментарии радиостанции RMC заявил, что о возвращении болельщиков на спортплощадки речи не будет как минимум до 15 декабря. Эту же дату называла и министр спорта страны Роксана Марасиняню, ссылаясь на то, что такой тайминг предлагали и представители спортивных клубов. При этом чуть ранее, в ноябре, президент Эмманюэль Макрон предупреждал, что первые эксперименты по возобновлению допуска зрителей на стадионы проведут в лучшем случае в начале 2021 года.

Результаты товарищеского матча между футбольными сборными Франции и Финляндии, проходившего на пустом "Стадде Франс" 11 ноября 2020 года. FRANCK FIFE AFP/File

В конце февраля в одном из интервью министр спорта Марасиняню анонсировала тестовое проведение нескольких футбольных матчей в присутствии зрителей. В частности, она упомянула переговоры с дирекциями спортивных команд Лиона — футбольного клуба «Олимпик Лион», баскетбольного «АСВЕЛ Лион-Вийербан» и регбийного «Лион Олимпик Университэр». Предполагается, что эксперты министерства спорта, санитарных служб вместе с руководством клубов и региональными властями рассмотрят разные стратегии. В их числе министр назвала вакцинацию, массовое тестирование и введение QR-кодов, с помощью которых после матчей можно будет выявлять случаи контакта зрителей с носителем COVID-19, если таковой посетит мероприятие. По словам Марасиняню, все эти стратегии и уже имеющийся опыт проведения мероприятий в условиях санитарного кризиса позволят выработать универсальный протокол, который в свою очередь вновь сделает возможным присутствие зрителей на соревнованиях как в помещении, так и на открытом воздухе.

Заявлению Марасиняню о «тестовых матчах» предшествовало сообщение министерства культуры Франции, где было решено на лето установить ограничение количества посетителей фестивалей на открытом воздухе на отметке 5000 сидячих мест — при условии соблюдения безопасной санитарной дистанции.

Мера, предложенная коллегами из министерства культуры, важна и для стратегии министерства спорта, поскольку многие спортивные мероприятия, проходящие во Франции, с точки зрения приема зрителей аналогичны организации музыкальных оупен-эйров. Организаторы некоторых спортивных мероприятий сочли, что решение министерства спорта о количестве зрителей будет «вдохновлено» примером Минкульта, и рассчитывать на более мягкое ограничение смысла нет. Так, 3 марта появились сообщения о том, что гонка «24 часа Ле-Мана», намеченная на июнь, вероятно, будет перенесена на конец августа: организаторы надеются, что к тому времени ограничение станет менее строгим.

Прокомментировала Роксана Марасиняню и экономические трудности в сфере спорта. Она отметила, что 107 млн евро могут быть выделены для поддержки спортивных организаций и команд из помощи, предоставляемой на уровне ЕС. По словам Марасиняню, уже 250 спортклубов, включая футбольные, направили запросы на эту финансовую помощь. Министр также рассказала, что уже 75 млн евро были выделены на поддержание футбольных клубов, которые понесли самые значительные убытки и не имеют возможности получать средства от продажи прав на телетрансляции.

Матч регбийного клуба Тулузы против «Лион Олимпик Университэр» на лионском стадионе «Жерлан» 20 февраля 2021. OLIVIER CHASSIGNOLE AFP/Archives

Франция — не единственная страна, где спортивный сектор столкнулся с экономическими последствиями санитарного кризиса и введенных ограничений. В других странах также тестируют различные тактики для постепенного возвращения зрителей на трибуны. 29 января, в США две тысячи болельщиков смогли посетить игру Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Майами Хит» на Американ-Эйрлайнс арене. Это примерно 10% от обычной пропускной способности арены. Ношение масок было обязательным условием доступа к трибунам, а на входе в здание организаторы разбили так называемую тестовую зону, через которую должны были проходить все посетители мероприятия. В этой зоне их поджидали кинологи с собаками, специально натренированными для выявления носителей COVID-19. Кинологи, работавшие на матче НБА, начали готовиться к нему за несколько месяцев. В течение этого периода они приводили собак на тренировки команд, где также имели возможность присутствовать близкие игроков и представители тренерских штабов.

Будет ли рассматриваться использование собак на «тестовых матчах» во Франции — неизвестно, однако эксперты французской Национальной ветеринарной школы Альфора еще в мае 2020 года заявляли о том, что исследуют способность немецких овчарок определять носителей COVID-19.

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