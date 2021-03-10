Переизбранный во главе МОК Томас Бах пообещал провести Игры в Токио в намеченный срок

В ходе текущей сессии МОК до 2025 года были продлены полномочия Томаса Баха в качестве главы международного комитета. 67-летний Бах был единственным претендентом на эту должность. Он возглавил МОК в 2013 году, сменив на посту бельгийца Жака Рогге.

Томаса Баха переизбрали на должность главы Международного олимпийского комитета. На открытии 137-й сессии МОК, стартовавшей 10 марта в Лозанне, Бах заверил, что Олимпийские игры в Токио состоятся этим летом, несмотря на сохраняющуюся на фоне пандемии COVID-19 неопределенность.

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В ходе сессии МОК до 2025 года были продлены полномочия Томаса Баха в качестве главы международного комитета. 67-летний Бах был единственным претендентом на эту должность. Он возглавляет организацию с 2013 года, когда он сменил на этом посту бельгийца Жака Рогге. Голосование тогда проходило на сессии в Буэнос-Айресе, и, помимо Баха, на должность претендовали еще четыре кандидата.

Olympic champion Thomas Bach has been re-elected for an additional four-year term as President of the International Olympic Committee (IOC). — Olympics (@Olympics) March 10, 2021

Открывшаяся 10 марта сессия МОК изначально должна была состояться в Афинах, однако из-за санитарного кризиса ее проводят в онлайн-формате. Ожидается, что ее участники обсудят итоги программы развития олимпийского движения, принятой в 2013 году. В МОК заявляют, что сумели выполнить 85% намеченного. Также планируется утвердить стратегию развития до 2025 года.

Игры в Токио — мероприятие «мира, солидарности и силы духа человечества перед лицом пандемии»

«Токио остается самым хорошо подготовленным к приему первенства городом в истории, и на данный момент у нас нет никаких причин сомневаться в том, что церемония открытия (Олимпийских игр — RFI) состоится 23 июля», — приводит слова Баха агентство France-Presse.

Олимпийские игры в Японии должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако пандемия внесла свои коррективы. Разговоры о необходимости отложить состязания начались в начале марта 2020-го. МОК не сразу согласился с этими требованиями. Однако 24 марта комитет все же перенес первенство на 23 июля — 8 августа 2021 года. По сообщениям японской прессы, корректировка календаря обошлась организаторам в 2,4 млрд долларов.

На открытии сессии 10 марта Томас Бах подчеркнул, что Олимпиада в Токио станет мероприятием «мира, солидарности и силы духа человечества перед лицом пандемии». Однако менее чем за пять месяцев до Игр до сих пор не вполне ясно, как именно будет проходить крупнейшее событие спортивного календаря: как на состязания будут допускать зрителей, а также как им и участникам соревнований обеспечат санитарную безопасность. В МОК еще во время обсуждения переноса заявляли, что в любом случае не станут проводить Игры при пустых трибунах, чтобы избежать финансового ущерба, который потенциально оценивают в сумму до 1 млрд долларов.

Решение о присутствии зрителей на трибунах зависит в том числе от японских властей. Предполагается, что к концу марта они определят, будут ли зрители — как японские, так и иностранные — допущены на соревнования.

Будущие первенства и политический нейтралитет

Помимо Олимпиады в Токио, в рамках сессии обсудят и другие грядущие первенства: парижских Игр-2024, Олимпиады в Лос-Анжелесе в 2028 году и ОИ-2032. На проведение последних претендует такие города, как Доха и Будапешт, однако фаворитом МОК в феврале был назван австралийский Брисбен.

На протяжении последних месяцев звучат призывы к бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году на фоне репрессивной политики китайских властей в отношении уйгурского населения. Ожидается, что и этот вопрос будет обуждаться на трехдневной сессии МОК. Он имеет особое значение в контексте ведущейся в настоящее время работы по корректировке 50-й статьи Олимпийской хартии. Эта статья не допускает «демонстрацию или пропаганду политического, религиозного или расового характера» на олимпийских объектах, а также «в местах проведения соревнований и иных олимпийских зонах». Она также запрещает использование спортсменами каких-либо знаков с политическими лозунгами и жесты, имеющие политический символизм. Политическая нейтральность спортивных состязаний — один из ключевых принципов, утверждаемых Международным олимпийским комитетом.

8 марта МОК выпустил заявление о переизбрании состава исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси, в котором потребовал от международных и национальных белорусских спортивных организаций позаботиться о том, чтобы белорусские спортсмены смогли принять участие в отборах на Олимпийские первенства и не подвергались дискриминации в связи с их политической позицией.

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