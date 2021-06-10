Тройной успех: россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гаррос»

В этот четверг в полуфинале Анастасия Павлюченкова переиграла теннисистку из Словении Тамару Зиданшек со счетом 7:5, 6:3.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала первой финалисткой «Ролан Гаррос-2021», победив в четверг, 10 июня, в полуфинале словенку Тамару Зиданшек со счетом 7:5, 6:3. Павлюченкова стала первой с 2015 года финалисткой «Большого шлема» из России. В свои 29 лет она более полусотни раз участвовала в главных теннисных турнирах и вышла в финал впервые. За титул «Ролан Гарроса» россиянка поборется в субботу с победительницей полуфинального матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Мария Саккари (Греция).

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Анастасия Павлюченкова, 32-я ракетка мира, впервые в карьере поспорит за победу на турнире «Большого шлема». В этот четверг в полуфинале она переиграла теннисистку из Словении Тамару Зиданшек со счетом 7:5, 6:3. Зиданшек занимает 85 место в мировой теннисной классификации. AFP отмечает, что в полуфинальной встрече россиянка продолжила свою «агрессивную игру» на нынешнем Открытом чемпионате Франции и совершила гораздо меньше ошибок, чем ее соперница (22 ошибки против 33-х).

В последний раз представительница России играла в финале «Шлема» в 2015 году: тогда Мария Шарапова уступила Серене Уильямс в Австралии.

29-летняя Павлюченкова стала первой теннисисткой, которая вышла в финал «Большого шлема» после более чем 50-ти участий в турнирах-мэйджорах. Этот своего рода рекорд отметило агентство France-Presse.

В главных мировых открытых чемпионатах она шесть раз доходила до четвертьфиналов: в Австралии — в 2017, 2019 и 2020 годах; на Уимблдоне — в 2016 году; на US Open и «Ролан Гарросе» — ровно десять лет назад (в 2011).

Анастасия Павлюченкова — самая титулованная из всех участниц полуфинала на нынешнем турнире «Ролан Гаррос». У нее 12 чемпионских званий, отмечает AFP.

Участие в парижском финале обеспечит Павлюченковой место в первой двадцатке мировой классификации, а победа сделает ее 14-й ракеткой мира (13 место она занимала в 2013 году).

Участие в парижском финале обеспечит Павлюченковой место в первой двадцатке мировой классификации, а победа сделает ее 14-й ракеткой мира AP - Michel Euler

Первыми россиянками-финалистками «Ролан Гарроса» 17 лет назад были Анастасия Мыскина и Елена Дементьева. Затем до финала доходили Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Динара Сафина и Вера Звонарева. Мыскина была победительницей «Ролан Гаррос» в 2004 году. Шарапова стала чемпионкой в 2012 и 2014 годах. Кузнецовой досталась победа в 2009.

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