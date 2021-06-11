Грандиозный поединок на «Ролан Гарросе»: Новак Джокович одолел Рафаэля Надаля и вышел в финал

В «битве гигантов» мирового тенниса, которая прошла в полуфинале «Ролан Гарроса» в пятницу вечером, 11 июня, победу одержал Новак Джокович. В эпохальном поединке с «королем» парижских кортов, испанцем Рафаэлем Надалем сербский теннисист, первая ракетка мира, выиграл 3:6, 6:3, 7:6(4), 6:2. Матч, который французские комментаторы назвали «дантовским» по масштабу продолжался 4 часа и 11 минут. В финале Открытого чемпионата Франции — в воскресенье — 34-летний ветеран встретится с 22-летним греческим спортсменом Стефаносом Циципасом. В субботу в женском одиночном разряде за звание чемпионки «Ролан Гарроса» поборются россиянка Анастасия Павлюченкова и чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

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Сражение Джоковича и Надаля в полуфинале «Ролан Гарроса» вечером в пятницу было напряженным, зрелищным и изнурительным. В первом сете Надаль вел 5:0, Джокович сумел сократить отставание, но все же отдал партию. Во втором серб сравнял счет. Третий сет был сумасшедшим — Джокович вел 5:4, но Надаль выиграл четыре очка подряд и сравнял. Серб буквально вырвал сет на тай-брейке. В четвертом сете Надаль повел 2:0, но проиграл шесть геймов подряд.

Соперники доиграли почти до 23 часов, не собираясь прекращать борьбу, хотя организаторы были обязаны прекратить соревнование с наступлением комендантского часа (в 11 вечера) и попросить публику с трибун. Разрешение продолжать матч в исключительном порядке запросили у правительства и администрации президента Франции. Президент Федерации тенниса Франции Жиль Моретон, объявляя о полученном разрешении, поблагодарил «Елисейский и Матиньонские дворцы» (резиденции президента и премьера).

Занимающий сейчас третье место в мировой классификации Рафаэль Надаль 17 раз принимал участие в «Ролан Гарросе», завоевав чемпионское звание 14 раз. За свою карьеру 35-летний теннисист одержал 20 побед на чемпионатах «Большого шлема», разделяя этот рекорд среди мужчин с Роджером Федерером.

Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. На «Ролан Гарросе» побеждал в 2016 году. Как отмечает AFP, 34-летний спортсмен приближается к особому рекорду в истории чемпионатов «Большого шлема» — как минимум по две победы на каждом из четырех турниров.

Главные звезды мирового тенниса — Надаль и Джокович — в эту пятницу провели свою 58-ю по счету встречу. До нынешнего полуфинала у них был относительный паритет по числу побед друг над другом: 29 против 28-ми — в пользу Джоковича. Впрочем, на грунте у испанца было явное преимущество: 19 побед над сербом против семи поражений (последние пять встреч на грунтовом покрытии выиграл Надаль). В чемпионатах «Большого шлема» Надаль выигрывал у Джоковича 10 раз, проиграв шесть встреч.

В Париже — на «Ролан Гарросе» — испанец побеждал своего именитого соперника семь раз. В том числе, в прошлогоднем финале 6-0, 6-2, 7-5. А проиграл ему всего однажды.

С 2005 года Рафаэль Надаль одержал в поединках на Открытом чемпионате Франции в общей сложности 105 побед, потерпев всего два поражения. Одно из них от … Джоковича в четвертьфинале 2015 года. (В 2009 году в 1/8 финала у Надаля выиграл Робин Содерлинг).

Стефанос Циципас — первый финал в «Большом шлеме» в 22 года

Победителем первой полуфинальной встречи в одиночном мужском разряде в эту пятницу стал теннисист из Греции Стефанос Циципас. В пяти сетах за три с половиной часа он одолел немецкого спортсмена Александра Зверева 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3.

22-летний Циципас, пятая ракетка мира, стал первым греческим теннисистом, вышедшим в финал «Большого шлема». Как отмечает AFP, он также самый молодой спортсмен, ставший финалистом чемпионата – мэйджора, с 2010 года (тогда в финал «Шлема» выходил Энди Маррей).

До сих пор Циципас трижды проигрывал полуфиналы открытых чемпионатов (Australiа Open в 2019 и 2021 годах, «Ролан Гаррос» — в 2020).

Стефнос Циципас в полуфинале «Ролан Гарроса» 11 июня 2021 Anne-Christine POUJOULAT AFP

Немецкий теннисист Александр Зверев, уроженец Гамбурга с русскими корнями, занимает сейчас 6 место в мировой классификации.

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