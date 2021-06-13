Новак Джокович в напряженном финале «Ролан Гарроса» победил Стефаноса Циципаса

Победа на «Ролан Гарросе» этого года сделала Джоковича 19-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» и первым теннисистом в Открытой эре, которому удалось собрать все титулы ТБШ дважды

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в финале «Ролан Гарроса» обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. В первых двух сетах Джокович уступил, однако затем совершил рывок, сравнял счет и одержал победу: 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Финальный матч длился 4 часа 12 минут.

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Счет личных встреч на подступах к финалу французского первенства был 5:2 в пользу Джоковича. На грунтовом покрытии соперники встречались три раза, и все три встречи остались за сербом. Циципас же одерживал победы над Ноле на харде.

Джокович уже становился победителем французского чемпионата в 2016 году, обыграв в финале Энди Маррея. Победа на «Ролан Гарросе» этого года сделала его 19-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» и первым теннисистом в Открытой эре, которому удалось собрать все титулы ТБШ дважды. За всю же историю тенниса это удавалось лишь Рою Эмерсону и Роду Лэйверу.

22-летний Стефанос Циципас — 5-я ракетка мира. Он впервые вышел в финал турнира «Большого шлема» и сражался за свой первый титул подобного уровня. Грек провел отличный грунтовый сезон, выиграл мастерс в Монте-Карло и был во всех отношениях неудобным соперником.

Циципас — самый молодой финалист «Ролан Гарроса» со времен Рафаэля Надаля, выигравшего турнир в 2008 году. Он также самый молодой спортсмен, ставший финалистом мэйджора с 2010-го, когда в финал «Шлема» выходил Энди Маррей.

Путь к финалу

Новак Джокович на пути к финалу сыграл с Теннисом Сандгреном, Пабло Куэвасом и Ричардcом Беранкисом и с молодым итальянским спортсменом Лоренцо Музетти. Он уступил Музетти две стартовые партии на тай-брейках, но затем выиграл третий и четвертый сеты 6:1, 6:0 и вел в заключительном. Тогда Музетти принял решение сняться. Следующим соперником Джоковича был Маттео Берреттини, а в полуфинале Новак провел феноменальную встречу с «грунтовым королем» Рафаэлем Надалем.

В пользу Новака Джоковича несомненно говорил его внушительный опыт и желание завоевать свой 19-й титул ТБШ. Однако он отдал очень много сил в полуфинальной схватке с Надалем. Тем не менее серб заявлял журналистам, что ему в процессе восстановления нет равных, и к финалу он подойдет в оптимальной форме.

Стефанос Циципас и Новак Джокович © Roland Garros

Противниками Циципаса на предфинальных стадиях были Жереми Шарди, Перо Мартинес Портеро, Джон Изнер, Пабло Каррено Буста и Даниил Медведев. В полуфинале ему противостоял немецкий теннисист Александр Зверев.

Опыт против молодости

В начале первого сета Новак Джокович всухую брал геймы со своей подачи, однако затем Циципас нащупал игру, а Ноле стал чаще ошибаться. Первый сет длился 1 час 10 минут и закончился тай-брейком. В упорной борьбе победу в нем одержал греческий теннисист: 7:6.

Второй сет открылся подачей Джоковича, причем он сразу допустил несколько грубых ошибок, и Циципас повел в счете и сохранил преимущество до конца сета: 6:2 в пользу грека.

К третьему сету Стефаносу Циципасу удалось создать себе неплохой лидерский задел, однако на этом «Ролан Гарросе» Новак Джокович уже демонстрировал, что может отыгрывать преимущество в два сета. Третью партию Ноле начал, понимая, что уже не имеет права на ошибку, и выиграл 6:3.

Циципас — самый молодой финалист «Ролан Гарроса» со времен Рафаэля Надаля, выигравшего турнир в 2008 году. © Pierre René-Worms

Главный вопрос перед началом четвертого сета — как сказалось на психологическом состоянии Циципаса «возвращение» Джоковича. Во время паузы после третьего сета грек вызвал физиотерапевта. После короткого сеанса массажа спортсмен вышел на подачу и начал с ошибки в первом розыгрыше, за которой последовали еще несколько, и первый же гейм остался за Джоковичем. Серб, казалось, вернул себе былую уверенность и вскоре уже вел по геймам 3:0. Стефаносу Циципасу удалось отыграть два гейма, но еще больше сократить отставание Джокович сопернику не позволил: 6:2 в пользу Новака. Теннисисты сравнялись по количеству выигранных сетов: 2:2.

Решающий — пятый — сет стал для теннисистов настоящей проверкой на прочность. С 2004 года на «Ролан Гарросе» не было финальных матчей в пять сетов. Первый гейм остался за подававшим Циципасом. Джокович отыгрался, а затем и повел 2:1. К тому времени финальный матч длился уже 3 часа 36 минут, и корт Филиппа Шатрье на половину накрыла тень. В четвертом гейме Стефанос Циципас стал чаще совершать невынужденные ошибки, отправлять мячи в аут или в сетку. В пятом гейме грек вышел на подачу, начал в агрессиовном стиле, повел в счете и еще сократил отставание — счет стал 3:2 в пользу Джоковича. Шестой гейм открылся тремя удачными первыми подачами Ноле. Серб быстро провел розыгрыш и вновь вырвался вперед — 4:2. На своей подаче грек не позволил сопернику еще упрочить лидерство — 4:3. Когда счет в финальном сете стал 5:3 в пользу Джоковича, казалось, что Циципас должен уже сдаться, однако молодой спортсмен продолжал противостоять титулованному противнику, несмотря на усталость и давление, фантастически отыграл матчбол бэкхендом вдоль линии. Однако победную точку в турнире все же поставил Новак Джокович.

Другие разряды

В субботу, 12 июня, чешская теннисистка Барбора Крейчикова в женском одиночном разряде одержала победу над российской спортсменкой Анастасией Павлюченковой со счетом 6:1, 2:6, 6:4 и завоевала свой первый трофей турнира «Большого шлема».

Также в парном мужском разряде спортсмены из Казахстана Александр Бублик и Андрей Голубев уступили с французскому дуэту Николя Маю и Пьер-Юга Эрбера (4:6, 7:6, 6:4).

13 июня чешские теннисистки Катерина Синякова и Барбора Крейчикова одержали верх над парой Ига Швентек (Польша) и Бетани Маттек-Сандс (США): 6:4, 6:2.

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