Франция выиграла свой первый матч на Чемпионате Европы у Германии 1 - 0

Килиан Мбаппе и Матс Хуммельс в матче Франция - Германия на Евро 15 июня 2021.

В этот вторник, 15 июня, футбольная сборная Франции вступила в борьбу на Чемпионате Европы. Поздно вечером французы провели свой первый матч группового этапа, выиграв у Германии со счетом 1 – 0. Правда, единственный засчитанный французам гол был автоголом немецкого защитника. В этот вторник в группе F, в которой играют французы, сборная Португалии, действующий чемпион Европы, разгромила команду Венгрии у нее дома в Будапеште со счетом 3 – 0.

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Хотя бы сравнять счет в матче с Францией немцам не удалось даже за 8 минут дополнительного времени, которыми арбитр компенсировал задержки, вызванные в том числе незасчитанными голами французов.

На 20-й минуте первого тайма счет для Франции открыла... команда соперников. Защитник сборной Германии Матс Хуммельс пытался помешать атаке и прострелу Поля Погба на Люку Эрнандеса и отправил мяч в ворота собственного вратаря Нойера.

#EURO2020



La France démarre idéalement son Championnat d’Europe en s’imposant 1 à 0 face à l’Allemagne à Munich grâce à un but contre son camp de Mats Hummels en 1re période (20e) #FRAGER #AFP pic.twitter.com/8KJZmw8MV2 — Agence France-Presse (@afpfr) June 15, 2021

Комментаторы заметили, что в текущем сезоне команда Франции установила своего рода рекорд «везения» — четыре мяча для нее в свои собственные ворота забили соперники. До матча с Германией такое случалось во встречах со сборными Украины, Казахстана и Словакии.

На 67-й минуте встречи новая звезда французской сборной Килиан Мбаппе точным ударом отправил мяч в дальний угол ворот немцев, но год не был засчитан из-за офсайда. На 85-й минуте Погба и Мбаппе вывели на пустые ворота Карима Бензема, но снова на видеозаписи арбитры установили положение вне игры и аннулировали гол.

В матче Франция - Германия не обошлось без инцидентов. Перед началом игры на поле приземлился на парашюте активист Greenpeace с лозунгом «Kick out Oil» (долой нефть). Пилот едва не упал на трибуны, задев зрителей. Двое человек получили ранения.

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9 — Max Merrill (@MaxMerrill_) June 15, 2021

Группу F спортивная пресса окрестила «группой смерти»: за выход в 1/8 финала в ней борются Франция, Португалия и Германия.

Португалия — действующий чемпион Европы (с 2016 года). Команда Франции — действующий чемпион мира (с 2018 года), Германия — победитель предыдущего ЧМ-2014.

Семь лет назад французы проиграли немцам в 1/4 финала мирового первенства (0 – 1), однако с тех пор улучшили «личный зачет» во франко-германских матчах: две ничьих и три победы — в том числе 2 – 0 в полуфинале предыдущего Чемпионата Европы (2016). Теперь побед уже четыре.

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