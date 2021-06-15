«Футбольный саммит»: как Франция приготовилась к первой игре на Евро-2020 против Германии

В этот вторник, 15 июня, футбольная сборная Франции вступает в борьбу на Чемпионате Европы. Поздно вечером французы сыграют свой первый матч группового этапа против Германии. За встречей своих футболистов, действующих чемпионов мира, на стадионе Мюнхена французы будут наблюдать в условиях сохраняющихся санитарных ограничений и комендантского часа.

Реклама Читать далее

Свой первый матч группового этапа против Германии сборная Франции начнет в 21 час по среднеевропейскому времени. Французская пресса уже окрестила встречу «битвой титанов»: команда Франции — действующий чемпион мира (с 2018 года), Германия — победитель предыдущего ЧМ-2014. Семь лет назад французы проиграли немцам в 1/4 финала мирового первенства (0 – 1), однако с тех пор улучшили «личный зачет» во франко-германских матчах: две ничьих и три победы — в том числе 2 – 0 в полуфинале предыдущего Чемпионата Европы (2016).

Группу F, в которой играют французы, спортивная пресса окрестила «группой смерти»: помимо сборной Германии, в ней за выход в 1/8 финала борется Португалия, действующий чемпион Европы. Португальцы в этот вторник тоже играют свой первый матч группового этапа — в Будапеште против сборной Венгрии.

Коленопреклоненные игроки сборной Франции

Капитан французской сборной, вратарь Юго Льорис сообщил СМИ, что игроки намерены перед началом игры с Германией провести символическую акцию против расизма и дискриминации — преклонить колено, как это делают многие футбольные команды в мире.

Решение сборной раскритиковали крайне правые политики, в том числе Тьерри Мариани, который от партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» баллотируется в будущие выходные на выборах в совет региона Альпы – Прованс – Лазурный берег. (Мариани имеет тесные связи с Россией, несколько раз возглавлял группы французских депутатов во время поездок в аннексированный Крым).

Правила для болельщиков во Франции

На встрече в Мюнхене Франция – Германия будет присутствовать всего порядка 2500 французских болельщиков. Остальным придется болеть дома в условиях пока действующих санитарных ограничений и комендантского часа (до конца июня он начинается в 23 часа и продолжается до шести утра).

Сборная Франции на стадионе Allianz Arena в Мюнхене 14/06/2021. AP - Matthias Schrader

В этот раз число привычных для болельщиков мест сбора для совместного просмотра матчей существенно ограничено. Лишь немногие города решились на открытие фан-зон, в которых предусмотрены только сидячие места и строгие нормы дистанцирования.

В открывшихся недавно барах и кафе прием болельщиков, привыкших собираться там для просмотра телетрансляций, также будет ограничен. Как отмечает AFP, французские префектуры разрешили просмотр матчей на уличных террасах кафе. Однако телеэкраны велено не разворачивать в сторону улицы, чтобы избежать столпотворения на тротуарах. Телеканал BFMTV уточняет, что в некоторых местах сборы болельщиков на террасах кафе запрещены распоряжениями муниципалитетов. В помещениях точек «общепита» просмотр матчей возможен, но пока рестораны, бары и кафе имеют право заполнять залы лишь наполовину (максимум по 6 человек за столом с соблюдением дистанции между столиками).

Ce soir, 1er match de l'Euro pour nos Bleus 🙌🔥

🇫🇷🇩🇪 à 21H00 sur M6 !#FiersdetreBleus #FRAALL pic.twitter.com/GwX5dyY7Zt — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 15, 2021

Главный вопрос, который беспокоил болельщиков, — наступление комендантского часа в момент примерного окончания встречи Франция – Германия. Сперва МВД заявляло о «нулевой терпимости» к нарушителям запрета находиться на улице после 23 часов.

Однако в понедельник вечером глава МВД Жеральд Дарманен направил префектам распоряжение о том, чтобы полиция проявила «проявить особую снисходительность в отношении тех, кто возвращается домой после просмотра матча вне дома».

В МВД затем уточнили, что «снисходительность» проявят лишь для того, чтобы позволить болельщикам добраться до дома. Те, кто решит продолжить вечеринку на улице, понимания у полиции не встретят.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться