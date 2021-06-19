Франция и Венгрия сыграли вничью в матче Чемпионата Европы по футболу

Со счетом 1:1 закончился матч сборных Франции и Венгрии на Евро-2020. Игра проходила в субботу, 19 июня, в Будапеште. Фаворитом встречи считалась Франция, для которой победа в этом матче могла бы означать квалификацию в плей-офф. Трибуны стадиона Ференца Пушкаша были полностью заполнены болельщиками, что придавало особую атмосферу, подзабытую из-за пандемии коронавируса.

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Обе команды бодро начали, несмотря на жару. Основные события первого тайма развивались возле венгерских ворот. Сборная Франции неоднократно создавала опасные моменты, в общей сложности нанесла 7 ударов по воротам противника, но поразить их так и не вышло. Несмотря на активный прессинг французов, в первые 45 минут ворота венгерской сборной остались для них будто заколдованными.

В добавленное время удача улыбнулась венграм. Защитники французов упустили контратаку по левому флангу. Защитник Аттила Фиола получил пас от хавбека Ролланда Шаллаи, переиграл французского голкипера Уго Льориса, нанеся удар в ближний угол ворот, и открыл счет. Венгрия повела в матче.

⏸️ HALF-TIME ⏸️



🇭🇺🆚🇫🇷 Fiola puts Hungary ahead before break...



😮 Did you see that coming? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021

Не обошлось в первом тайме без желтых карточек и замен: на 10-й минуте Павар получил желтую за фол на Шалаи. Венгрия провела одну вынужденную замену из-за того, что 9-го номера Адама Салаи случился тепловой удар, вместо него на поле вышел Неманья Николич.

Во втором тайме французы усилили и без того существенное давление на противника, однако венгры были к этому готовы и надежно держали оборону. Дидье Дешам провел замену, выпустив Усмана Дембеле вместо Андриена Рабьо. Буквально через две минуты после выхода на поле Дембеле переиграл двух венгерских защитников у штрафной и нанес удар в правый ближний угол, но попал в штангу. Впрочем, Дембеле недолго оставался на поле: тренер принял — по всей вероятности, вынужденное — решение заменить его на Тому Лемара.

Желтую карточку заработала и сборная Венгрии: ее получил Эндре Ботке за грубый подкат под Килиана Мбаппе.

На 65-й минуте Мбаппе обхитрил венгерских защитников и прострелил с фланга. Антуан Гризманн подхватил мяч, отскочивший от венгерского футболиста, и сильным ударом поразил ворота сборной Венгрии, сравняв счет.

На заключительном отрезке матча борьба обострилась. На 75-й минуте команды вновь провели замены: у французов на скамейку отправились Поль Погба и Карим Бензема, вместо них вышли Корентан Толиссо и Оливье Жиру, у венгров Томаш Чери заменил Андраша Шафера. Затем Марко Росси осуществил третью замену в матче: Гергё Ловренчич вышел вместо Ласло Кляйнхайслера. Однако все эти манипуляции не позволили командам заработать победу. Встреча завершилась со счетом 1:1.

19 июня Германия и Португалия также проводят матч. В среду, 23 июня, Франция сыграет с Португалией, а Венгрия — с Германией.

15 июня сборные Франции и Венгрии провели свои первые матчи группового этапа чемпионата. Франция со счетом 1:0 победила команду Германии: на 20-й минуте первого тайма немецкий защитник Матс Хуммельс пытался остановить французскую атаку и предотвратить прострелу Поля Погбы на Люку Эрнандеса и в итоге отправил мяч в ворота собственного вратаря Нойера.

Команда Венгрии встречалась с чемпионом Евро-2016 сборной Португалии. Венгры держались до последнего, но на 84-й минуте португальский защитник Рафаэл Геррейру открыл счет, а затем форвард Криштиану Роналду реализовал пенальти в венгерские ворота и в добавленное время забил еще один гол. Итог встречи — 3:0 в пользу Португалии.

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