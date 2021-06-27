Анастасия Павлюченкова: «Я — боец и сделаю на корте все, что в моих силах»

«В детстве, когда росла, Олимпиада всегда была чем-то особенным. Поэтому буду готовиться, по максимуму справляться с эмоциями, и надеюсь, и это самое основное, быть в хорошей физической форме после Уимблдона», – рассказывает Анастасия Павлюченкова. На фото: Ролан Гаррос-2021, Анастасия после полуфинала 10 июня

В понедельник, 28 июня, в Великобритании начнется Уимблдонский турнир, не так давно подошел к концу открытый чемпионат Франции по теннису. В перерыве между первенствами русской службе RFI удалось побеседовать с финалисткой Ролан Гаррос-2021 Анастасией Павлюченковой — первой с 2015 года российской теннисисткой, сыгравшей в решающем матче на турнире Большого шлема.

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RFI: Анастасия, 13 июня завершился Ролан Гаррос, 28 июня уже стартует Уимблдонский турнир. Удалось ли отдохнуть и восстановиться — физически и психологически — к началу травяного сезона?

Анастасия Павлюченкова: Вы знаете, не совсем, конечно. Как я говорю, это такая хорошая проблема, it’s a good problem to have: до конца играешь Ролан Гаррос, но не особо остается времени на восстановление. У меня было всего четыре дня дома, и уже надо было лететь в Англию. Я вот уже здесь, в понедельник начинается Уимблдон. По максимуму пытаюсь подкопить силы и как-то пробиться и на травяном покрытии.

Пандемия коронавируса на долгое время лишила зрителей возможности лично присутствовать на многих соревнованиях, но постепенно болельщики возвращаются на спортплощадки. На Ролан Гаррос уже было побольше зрителей по сравнению с прошлым годом, сейчас на Уимблдонском турнире смогут присутствовать, кажется, 50% зрителей от количества доковидных времен. Вы из тех спортсменов, кто подпитывается энергетикой трибун, или вам комфортней в более спокойном формате?

Я из тех, кто подпитывается энергией трибун. Мне это важно. Я люблю, чтобы присутствовали зрители, мне на сто процентов нравится иметь эту атмосферу. Для меня это позитивные эмоции. Иногда даже, знаете, бывает, что публика настроена против тебя, и мне это тоже дает такой заряд, когда мне хочется прям еще лучше играть, выигрывать все розыгрыши. И я стараюсь в свою сторону поворачивать ситуацию — и публику.

Вы почти с 14–15 лет много времени проводили и проводите во Франции, в том числе на тренировках. Вы замечательно говорите по-французски. Что в этой стране вам нравится больше всего и есть ли у вас любимое место во Франции?

Наверное, сама Франция вообще и ее природа. Мне нравятся все города, у меня большая любовь к югу Франции, я там очень много времени провожу, можно сказать, что у меня там второй дом. И, конечно, море, пляжи, все эта красота, еще и Прованс… Это все природа нереальной красоты. Там воздух какой-то другой, я всегда там заряжалась энергией, когда возвращалась. Сейчас из-за пандемии немного посложнее все. Потом я бы сказала, что мне нравится французский язык. Еще я очень люблю моду, а с этим во Франции тоже все хорошо (смеется).

Вы активны в социальных сетях. На ваш взгляд, может ли сегодня спортсмен мирового уровня в соцсетях не присутствовать?

Я думаю, что в наше время никто не может не присутствовать. К счастью или к сожалению, очень много сейчас информации проходит через онлайн. Мне кажется, в принципе, никто уже не покупает газет или журналов, а читают их и все остальное онлайн, на вебсайтах. И потом, мне кажется, все уже сидят в инстаграме и черпают оттуда информацию. И не только спортсменам, но и большинству публичных людей без соцсетей в наше время тяжело.

Но соцсети — это же еще и прямой канал для критики, причем зачастую непрошеной. Как вам удается справляться с критикой?

Да-да, это самый большой минус соцсетей, и здесь, конечно, необходимо балансировать. Я по максимуму веду сама свои соцсети, но есть люди, которые мне с этим помогают. И я стараюсь по максимуму не читать комментарии. Очень много критики и негатива приходит после какого-то проигранного матча и так далее. С этим не так просто, на самом деле, справляться, если все время читать, поэтому я стараюсь как-то делить и не читать комментарии, не участвовать в этом негативе. С этим мне тоже помогают.

Анастасия Павлюченкова в полуфинале Ролан Гаррос-2021, 10 июня 2021 Christophe ARCHAMBAULT AFP

Анастасия, еще раз спасибо за ваше выступление на французских кортах. Сейчас, по прошествии времени как вы оцениваете свой опыт на Ролан Гаррос в этом году?

Спасибо. Знаете, если бы до турнира, до того, как я туда прилетела, а я туда прилетела буквально за три дня, у меня бы спросили или сказали бы «ты будешь в финале на Ролан Гаррос», я бы, наверное, не поверила. Я бы сказала, что навряд ли. Не потому, что я не верю в себя. Я всегда верила в себя и верила, что смогу достичь финала Большого шлема и даже победить. Я верила в свои силы, просто присутствовали микротравмы, были некоторые негативные моменты буквально до турнира, и я немножко не чувствовала себя на сто процентов готовой в физическом плане, поэтому, конечно, было неожиданно. Но это как какая-то детская мечта. Она просто сбылась, и это невероятное для меня выступление — очень много позитива, хороших моментов и хороших побед.

Не могу не спросить о грядущей Олимпиаде в Токио. Какую установку вы сами себе даете на это первенство?

Ой, да, это еще одно из таких детских воспоминаний — в детстве, когда росла, Олимпиада всегда была чем-то особенным. Поэтому буду готовиться к этому, по максимуму справляться с эмоциями, но надеюсь, и это самое основное, быть в хорошей физической форме после Уимблдона. Надеюсь, что будет время восстановиться и подготовиться по полной, потому что все-таки хочется выступить на Олимпиаде достойно и хорошо.

У вас есть какой-то предсоревновательный ритуал? Как вы создаете себе нужный настрой перед матчем?

Ритуала никакого нет, тут все зависит от твоей готовности и, конечно, тренировок. И потом, с детства у меня ритуал один — я хочу победить и сама всегда смотрю в сторону выигрыша, всегда хочу выигрывать. Я — боец и знаю, что все, что в моих силах, я все сделаю на корте, ну, а там дальше уже все будет зависеть от ситуации и везения.

В понедельник, 28 июня, начнется первый раунд Уимблдонского турнира. Анастасия Павлюченкова сыграет с румынской теннисисткой Аной Богдан. Завершится первенство 12 июля.

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