«Тяжелый понедельник»: завалы на третьем этапе «Тур де Франс» и победа Тима Мерлье

Бельгийский гонщик Тим Мерлье - победитель третьего этапа "Тур де Франс" - закончил дистанцию в 182,9 километра за 4 часа 1 минуту и 28 секунд.

Третий этап многодневки «Тур де Франс» в этот понедельник, 28 июня, выиграл бельгиец Тим Мерлье. Лидером общего зачета остался его товарищ по команде Alpecin-Felix Матье ван дер Пул, который на втором этапе вырвал «желтую майку» у француза Жюлиана Алафилиппа. Предпоследний этап гонки во французской Бретани был отмечен многочисленными падениями фаворитов.

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Бельгийский гонщик Тим Мерлье закончил дистанцию в 182,9 километра за 4 часа 1 минуту и 28 секунд. 28-летний спротсмен из команды Alpecin-Felix первый раз принимает участие во французской веломногодневке. В мае он стал победителем этапа на «Джиро д'Италия».

Второе место на этапе занял бельгиец Яспер Филипсен, третьим пришел француз Насер Буанни.

В «желтой майке» лидера общего зачета остался голландец Матье ван дер Пул. Накануне он выиграл второй этап «Тур де Франс», посвятив победу своему дедушке — легендарному французскому велогонщику Раймону Пулидору, ушедшему из жизни в декабре 2019 года. 26-летний Матье ван дер Пул — сын голландского велогонщика Адри ван дер Пула и одной из дочерей французского чемпиона.

Француз Жюлиан Алафилипп, победитель первого этапа нынешней гонки, в общем зачете остался на втором месте.

🚩 The race is underway, the first attacks too!



🚩 La course est lancée, les premières attaques aussi !#TDF2021 pic.twitter.com/ETZl5RXD6u — Tour de France™ (@LeTour) June 28, 2021

Третий этап «Тур де Франс» был отмечен многочисленными падениями гонщиков, в том числе фаворитов. В спринте на вираже упал австралиец Калеб Эван, зацепив знаменитого словака Петера Сагана.

Словенский чемпион Тадей Погочар, победитель прошлогоднего «Тур де Франс» угодил в завал перед финишем. Несколькими минутами за 10 км до финиша ранее в завале побывал другой словенец — Примож Роглич (второе место на «Тур де Франс-2020»). В начале этапа травму при падении получил британец Герайнт Томас, победитель французской многодневки 2018 года.

Примож Рглич после завала на "Тур де Франс" 28/06/2021. Pool via REUTERS - BENOIT TESSIER

Четвертый этап «Тур де Франс» протяженностью 150,4 км пройдет между Редоном и Фужером во вторник, 29 июня.

Третий этап ТДФ 28/06/2021 Pool via REUTERS - BENOIT TESSIER

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