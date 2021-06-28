«Тяжелый понедельник»: завалы на третьем этапе «Тур де Франс» и победа Тима Мерлье
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Третий этап многодневки «Тур де Франс» в этот понедельник, 28 июня, выиграл бельгиец Тим Мерлье. Лидером общего зачета остался его товарищ по команде Alpecin-Felix Матье ван дер Пул, который на втором этапе вырвал «желтую майку» у француза Жюлиана Алафилиппа. Предпоследний этап гонки во французской Бретани был отмечен многочисленными падениями фаворитов.
Бельгийский гонщик Тим Мерлье закончил дистанцию в 182,9 километра за 4 часа 1 минуту и 28 секунд. 28-летний спротсмен из команды Alpecin-Felix первый раз принимает участие во французской веломногодневке. В мае он стал победителем этапа на «Джиро д'Италия».
🇧🇪 @MerlierTim triumphs in Pontivy!— Tour de France™ (@LeTour) June 28, 2021
See the final KM ⬇️
🇧🇪 @MerlierTim triomphe à @VillePontivy !
Regardez le dernier KM ⬇️#TDF2021 pic.twitter.com/VOTG5vcDpJ
Второе место на этапе занял бельгиец Яспер Филипсен, третьим пришел француз Насер Буанни.
🏆 🇧🇪 @MerlierTim wins in @VillePontivy !— Tour de France™ (@LeTour) June 28, 2021
🏆 🇧🇪 @MerlierTim s’impose à Pontivy !#TDF2021 pic.twitter.com/EheqjboFJm
В «желтой майке» лидера общего зачета остался голландец Матье ван дер Пул. Накануне он выиграл второй этап «Тур де Франс», посвятив победу своему дедушке — легендарному французскому велогонщику Раймону Пулидору, ушедшему из жизни в декабре 2019 года. 26-летний Матье ван дер Пул — сын голландского велогонщика Адри ван дер Пула и одной из дочерей французского чемпиона.
Француз Жюлиан Алафилипп, победитель первого этапа нынешней гонки, в общем зачете остался на втором месте.
🚩 The race is underway, the first attacks too!— Tour de France™ (@LeTour) June 28, 2021
🚩 La course est lancée, les premières attaques aussi !#TDF2021 pic.twitter.com/ETZl5RXD6u
Третий этап «Тур де Франс» был отмечен многочисленными падениями гонщиков, в том числе фаворитов. В спринте на вираже упал австралиец Калеб Эван, зацепив знаменитого словака Петера Сагана.
🏰 Château de Josselin ! 😍#TDF2021 pic.twitter.com/CcW5BYtbJl— Tour de France™ (@LeTour) June 28, 2021
Словенский чемпион Тадей Погочар, победитель прошлогоднего «Тур де Франс» угодил в завал перед финишем. Несколькими минутами за 10 км до финиша ранее в завале побывал другой словенец — Примож Роглич (второе место на «Тур де Франс-2020»). В начале этапа травму при падении получил британец Герайнт Томас, победитель французской многодневки 2018 года.
Четвертый этап «Тур де Франс» протяженностью 150,4 км пройдет между Редоном и Фужером во вторник, 29 июня.
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