Евро-2020: Мбаппе извинился за нереализованный пенальти в матче со Швейцарией

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принес извинения за нереализованный пенальти в матче со Швейцарией. В понедельник, 29 июня, французская сборная уступила по пенальти и завершила участие в Чемпионате Европы по футболу. Швейцария впервые прошла в 1/4 Евро. Трансляцию матча по телевизору смотрели 16,34 миллионов зрителей.

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Вечером 29 июня после матча Мбаппе написал в соцсетях: «Очень сложно перевернуть страницу. Очень грустно из-за нашего поражения, мы не достигли нашей цели. Я извиняюсь за этот пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился. Сложно будет заснуть, но таковы превратности этого спорта, который я так люблю. Я знаю, что вы, болельщики, разочарованы, но я все равно хочу поблагодарить вас за поддержку и за то, что верили в нас». В завершении 22-летний футболист поздравил сборную Швейцарии и пожелал ей удачи.

После поражения 29 июня тренер французов Дидье Дешам признал, что выбранная им тактика не принесла успеха в матче со Швейцарией. На пресс-конференции он отметил, что в первые 45 минут матча соперник поставил сборную Франции в затруднительное положение. Во втором тайме французы отыграли и повели со счетом 3:1, но в течение последних 10 минут основного времени швейцарцы вновь сравняли счет. «Если есть, о чем сожалеть, так это об этих 10 последних минутах. Нам следовало провести их лучше. Серия пенальти остается серией пенальти. Нам больно, но нужно это принять. Это футбол», — прокомментировал Дешам.

По словам тренера, никто в команде не винит в проигрыше Мбаппе, а пенальти, отраженный швейцарским вратарем Зоммером, послужит уроком для всей французской команды. «Если наш путь заканчивается здесь, то это то, чего мы заслуживаем», — заявил Дидье Дешам. «Когда мы побеждаем, это заслуга игроков. Когда все идет не так удачно, это моя ответственность», — признал он, отвечая на вопрос о не самой удачной тактике, выбранной для игры со швейцарцами.

В понедельник 29 июня подошло к концу участие в Евро и для сборной Хорватии, сыгравшей с Испанией со счетом 3:5. При этом счет был открыт автоголом: Педри дал довольно комфортный пас вратарю Унаи Симону, а тот просто промахнулся по мячу. Затем испанцы исправили ситуацию: на 38-й минуте в ворота Хорватии забил Пабло Сарабия, на 57-й — Сесар Аспиликуэта, на 77-й — Ферран Торрес. Однако хорваты не сдались. Мислав Оршич поразил ворота соперников на 85-й минуте, а Марио Пашалич — на второй добавленной к основному времени. Далее события развивались с поразительной скоростью, и сборная Хорватии получила еще два мяча в свои ворота: от Альваро Мораты на 100-й минуте и от Микеля Оярсабаля на 103-й.

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