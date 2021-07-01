На пути к историческому рекорду: Марк Кавендиш выиграл уже второй этап на «Тур де Франс – 2021»
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Британский гонщик Марк Кавендиш в четверг, 1 июля, во второй раз стал победителем этапа на нынешней веломногодневке «Тур де Франс». 36-летний ветеран велоспорта занял первое место на шестом этапе гонки между Туром и Шатору. Кавендиш был победителем четвертого этапа нынешней французской Большой петли. По числу побед на этапах «Тур де Франс» — 32 — Кавендиш приближается к историческому рекорду гонки. В «желтой майке» лидера генеральной классификации остается голландец Матье ван дер Пул.
В этот четверг Марк Кавендиш (команда Deceuninck – Quick Step) выиграл шестой этап гонки протяженностью 160,6 километров у бельгийца Яспера Филипсена и французов Насера Буани и Арно Демара.
Для британца, показавшего время 3 часа 17 минут 36 секунд, это 32-я по счету победа в карьере на этапах французской веломногодневки. Одержал ее Кавендиш 13 лет спустя после своего первого выигранного этапа на «Тур де Франс». Шестой этап гонки между Туром и Шатору был благоприятным для спринтеров.
⏮ Relive the last km and the winning sprint of 🇬🇧 🇮🇲 @MarkCavendish .— Tour de France™ (@LeTour) July 1, 2021
⏮ Revivez le dernier kilomètre de l'étape 6 et la victoire de 🇬🇧 🇮🇲 @MarkCavendish.#TDF2021 pic.twitter.com/FCmEvDqgQf
Всего двух побед на этапах Кавендишу не хватает, чтобы сравниться с историческим рекордом легендарного бельгийца Эдди Меркса (Eddy Merckx), который с 1969 по 1975 год выиграл во французской Большой петле 34 этапа.
Генеральная классификация
«Желтую майку» лидера генеральной классификации сохраняет голландец Матье ван дер Пул (команда Alpecin – Felix).
На восемь секунд в генерале от лидера отстает словенец Тадей Погачар (UAE Team Emirates).
Победитель «Тур де Франс» в прошлом году, 22-летний спортсмен вышел победителем пятого этапа гонки, прошедшего в среду, 30 июня. В короткой разделке (гонке с раздельным стартом) на 27 километров он показал результат 32 минуты ровно. На 19 секунд Погачар опередил швейцарца Штефана Кюнга (Groupama-FDJ) и на 27 секунд обладателя третьего места на этапе датчанина Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma).
По итогам этапа 1 июля третье место в генеральной классификации занимает бельгиец Вут ван Арт (Jumbo-Visma) с отставанием от лидера в 30 секунд.
Француз Жюлиан Алафилипп (Deceuninck – Quick-Step), победитель самого первого этапа нынешней гонки, идет в генерале четвертым, отставая от лидера на 48 секунд. Пятое место — у казахстанского гонщика Алексея Луценко (Astana-Premier Tech): он проигрывает Матье ван дер Пулу 1 минуту 21 секунду.
2 июля — самый длинный день на «Тур де Франс»
В пятницу , 2 июля, гонщиков ожидает самый протяженный этап нынешней многодневки — 249,1 километров между Вьерзоном и Ле Крёзо. Этап делится на две части: первая — протяженностью 149,1 км — преимущественно равнинная с постепенным подъемом, заключительные 100 км с пятью категорийными подъемами.
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